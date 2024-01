Australien: Fricke gewinnt Auftakt – Tungate führt

Max Fricke hat das erste von fünf Rennen zur australischen Meisterschaft gewonnen. Die Gesamtführung hat aber Rohan Tungate übernommen, da er die meisten Punkte auf dem Konto hat.

Bei der australischen Meisterschaft geht es in diesem Jahr nicht nur um den Landesmeister-Titel, sondern auch um vier der fünf Startplätze für die WM-Qualifikation, die der australische Verband für die Saison 2024 erhalten hat. Dementsprechend dürfte es neben den Medaillenrängen für alle Fahrer mit GP-Ambitionen auch um den vierten Platz in der Endabrechnung heiß hergehen.

Beim Auftakt in North Brisbane unterstrich Jaimon Lidsey seine gute Form aus den bisherigen Rennen in Down-Under. Er war nach den Vorläufen mit Rohan Tungate an der Spitze des Klassements zu finden. Tungate als auch Lidsey kamen nach 20 Vorläufen auf 20 Punkte und führten die Wertung vor Max Fricke und Josh Pickering an. Fricke hatte wie Lidsey und Tungate zwar drei Laufsiege geholt, aber auch einen Nuller im dritten Durchgang verzeichnen müssen.

Trotz des Null-Punkte-Heats schaffte es Fricke, als Zweiter im ersten Halbfinale hinter Lidsey ins Tagesfinale einzuziehen, wo zusätzliche Wertungspunkte vergeben wurden. Im zweiten Halbfinale setzte sich dann Tungate vor Josh Pickering durch, während Titelverteidiger Jack Holder überraschend als Letzter in seinem Halbfinale ausschied.

Im Finale siegte dann Fricke vor Tungate und Lidsey und heimste vier zusätzliche Punkte zu seinen elf Vorlaufpunkten ein. Tungate bekam für seinen zweiten Platz drei zusätzliche Zähler und führt somit mit 16 Punkten die Wertung vor Fricke und Lidsey an, die jeweils 15 Punkte auf dem Konto haben.

Titelverteidiger Jack Holder hat vor dem zweiten von fünf Meisterschaftsrennen am Sonntag in Kurri Kurri bereits sechs Zähler Rückstand auf die Spitze.

Ergebnisse australische Meisterschaft Runde 1 North Brisbane:

1. Max Fricke, 15 Punkte

2. Rohan Tungate, 16

3. Jaimon Lidsey, 15

4. Josh Pickering, 12

5. Chris Holder, 10

6. Jack Holder, 10

7. Brady Kurtz, 8

8. Ryan Douglas, 8

9. James Pearson, 7

10. Sam Masters, 7

11. Ben Cook, 6

12. Keynan Rew, 5

13. Tate Zischke, 5

14. Zach Cook, 4

15. Fraser Bowes, 1

16. Michael West, 1



Halbfinale 1: 1. Max Fricke, 2. Jaimon Lidsey, 3. Brady Kurtz, 4. Chris Holder

Halbfinale 2: 1. Rohan Tungate, 2. Josh Pickering, 3. Ryan Douglas, 4. Jack Holder

Finale: 1. Max Fricke, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, Josh Pickering