Teterow: Training und eigenes Prädikat für die Frauen

Nach Diedenbergen und Manchester findet die dritte Speedway-Akademie für Frauen in diesem Jahr in Teterow statt. Im Anschluss wird erstmals die «Women’s Speedway Gold Trophy» ausgefahren.

Bereits zum dritten Mal findet 2024 die Speedway-Akademie für Frauen statt: Nach der Premiere in Diedenbergen vor zwei Jahren zum zweiten Mal in Deutschland, Austragungsort ist Teterow. Wie in den Jahren zuvor sind Frauen und Mädchen aus aller Welt eingeladen, es wird ein Angebot ab 12 Jahren in der 250-ccm-Klasse und ab 15 Jahren mit der 500er geben.

Die zweitägige Veranstaltung wird sämtliche Bereiche des Sports abdecken und umfasst neben den Trainings auf der Bahn auch wieder einen theoretischen Teil mit Inhalten aus den Bereichen der mentalen Vorbereitung, Ernährung, Fahrtechnik und Regelkunde. Im vergangenen Jahr fungierten in Manchester der dreifache Speedway-Weltmeister Jason Crump und GP-Renndirektor Phil Morris als Instruktoren, auch für Teterow sollen prominente Trainer zur Verfügung stehen.

«Der anhaltende Erfolg der Speedway-Akademie für Frauen ist das Ergebnis der harten Arbeit und Leidenschaft des Teams dahinter. Die FIM-Bahnsportkommission ist zusammen mit der FIM-Frauenmotoradsportkommission sehr stolz auf das Erreichte», so FIM-Bahnsport-Boss Armando Castagna. «Jedes Jahr gewinnt die Akademie an Bedeutung und ich möchte mich bei allen Beteiligten der Organisation und auch bei allen Frauen bedanken, die zu einem ganz besonderen Anlass nach Teterow reisen.»

Auch Janika Judeika, Direktorin der FIM-Frauenmotoradsportkommission, zeigt sich erfreut über das wachsende Interesse. «Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Akademie für Frauen stattfindet, und es ist sehr ermutigend zu sehen, dass sie weiterwächst. Die Frauenkommission der FIM setzt sich für die Förderung der Inklusion im Motorradsport ein und Veranstaltungen wie diese Akademie bieten ein offenes Umfeld, in dem sich Frauen entfalten können.»

Im Anschluss an das zweitägige Training wird im Zuge der Halbfinals zum SGP3 die FIM Gold Trophy für Frauen und damit das erste offizielle Prädikatsrennen stattfinden.

Was Deutschlands schnelle Celina Liebmann, Hannah Grunwald und Patricia Erhart im Hinblick auf die FIM Women’s Gold Trophy sagen und wo sie sich aktuell sehen, lesen Sie demnächst auf SPEEDWEEK.com.

Termine:



20./21. Juni 2024: Speedway Akademie für Frauen Teterow



22. Juni 2024: FIM Women’s Speedway Gold Trophy Teterow