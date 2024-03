England: Deutsches Duo mit gutem Speedway-Saisonstart

Bei den ersten offenen Rennen in England konnte Erik Riss aufs Podest fahren und Norick Blödorn auf seiner Heimbahn überzeugen, während Celina Liebmann in Manchester punktlos blieb.

Während das Ben-Fund-Bonanza, ein Benefizrennen für verletzte Fahrer, bei dem auch Erik Riss an den Start gegangen wäre, witterungsbedingt verlegt werden musste, konnte in Redcar und Manchester jeweils mit deutscher Beteiligung gefahren werden.

In Redcar fand bei feuchten Bedingungen das Testimonialrennen von Charles Wright statt, mit Erik Riss und Norick Blödorn mischten auch zwei deutsche Nationalfahrer mit. Während Riss mit zwei Laufsiegen auf seiner langjährigen Heimstrecke in England bestens ins Rennen kam, konnte Blödorn in den ersten drei Läufen nur einen Zähler schreiben. Mit einem zweiten Platz im 15. Lauf und einem Sieg im 19. über Jaimon Lidsey konnte der Norddeutsche sich zum Ende hin steigern und wurde Elfter. Riss hatte im dritten und vierten Durchgang dritte Plätze eingefahren. Mit seinem Sieg im letzten Durchgang kam er noch in den Hoffnungslauf, den der Schwabe gewann. Im Finale führte Riss nach dem Start sogar das Feld an, wurde aber noch von Vizeweltmeister Fredrik Lindgren abgefangen und Zweiter.

Als Auftakt der Speedwaysaison in Manchester wurde das Peter-Craven-Memorial mit internationaler Topbesetzung ausgetragen. Mit im Line-up waren Norick Blödorn, der in der britischen Liga für Manchester fährt, und Celina Liebmann, die 2024 für die Workington Comets startet. Während Liebmann punktlos blieb, kam Blödorn mit zwei Siegen, bei denen er unter anderen Jason Doyle und Maciej Janowski das Hinterrad zeigte, gut ins Rennen. Wie schon Riss in Redcar, musste der Youngster zur Mitte des Rennens mit zwei Nullern ein Tief überwinden, ehe ihm im 18. Lauf der dritte Sieg des Tages gelang und er im Hoffnungslauf stand. Während Brady Kurtz und Dan Bewley direkt ins Finale kamen, ging es im Hoffnungslauf um drei weitere Finalplätze, die sich Doyle, Lindgren und Ben Cook sicherten.

Im Finale, das mit sechs Fahrern ausgetragen wurde, war für Doyle schon nach der ersten Runde mit technischen Problemen Feierabend, während sich an der Spitze Kurtz und Bewley ein sehenswertes Duell lieferten. Kurtz hatte den Start gewonnen, und auch als Bewley einmal am Australier vorbeiging, konnte sich dieser die Führung zurückholen. Hinter Kurtz und Bewley sicherte sich Max Fricke den dritten Gesamtrang.

Ergebnisse:



Charles Wright Testimonial Redcar/GB:

1. Fredrik Lindgren (S), 13 Punkte

2. Erik Riss (D), 11

3. Ben Cook (AUS), 11

4. Daniel Bewley (GB), 12

5. Brady Kurtz (AUS), 8

6. Chris Harris (GB), 8

7. Lewis Kerr (GB), 8

8. Jaimon Lidsey (AUS), 7

9. Daniel King (GB), 7

10. Steve Worrall (GB), 7

11. Norick Blödorn (D), 6

12. Jason Edwards (GB), 6

13. Jye Etheridge (AUS), 5

14. Jonas Knudsen (DK), 4

15. Richard Lawson (GB), 4

16. Jake Allen (AUS), 3

17. Daniel Phillips (GB), 0



Hoffnungslauf: 1. Erik Riss, 2. Ben Cook, 3. Brady Kurtz, 4. Chris Harris



Finale: 1. Fredrik Lindgren, 2. Erik Riss, 3. Ben Cook, 4. Daniel Bewley



Peter Craven Memorial Manchester/GB:

1. Brady Kurtz (AUS), 14 Vorlaufpunkte

2. Daniel Bewley (GB), 12

3. Max Fricke (AUS), 12

4. Fredrik Lindgren (S), 8

5. Ben Cook (AUS), 11

6. Jason Doyle (AUS), 9

7. Niels-Kristian Iversen (DK), 9

8. Norick Blödorn (D), 9

9. Chris Harris (GB), 7

10. Jaimon Lidsey (AUS), 7

11. Robert Lambert (GB), 7

12. Maciej Janowski (PL), 6

13. Connor Mountain (GB), 5

14. Connor Bailey (GB), 2

15. Patryk Wojdylo (PL), 2

16. Celina Liebmann (D), 0

17. Sam Hagon (GB), 0



Hoffnungslauf: 1. Jason Doyle, 2. Fredrik Lindgren, 3. Ben Cook, 4. Niels-Kristian Iversen, 5. Norick Blödorn



Finale: 1. Brady Kurtz, 2. Daniel Bewley, 3. Max Fricke, 4. Fredrik Lindgren, 5. Ben Cook, 6. Jason Doyle A