Kai Huckenbeck: Erste Rennen am Wochenende in Polen

Kai Huckenbeck bereitet sich auf seine erste Saison als Stammfahrer im Speedway-GP vor. Nach ersten Trainings geht es am Wochenende für das deutsche Aushängeschild in die ersten Wettkämpfe.

Seit dieser Woche weilt Kai Huckenbeck wieder in Polen und steht vor den ersten Rennen der Saison 2024, in welchen der 31-Jährige die deutschen Farben im Grand Prix vertreten wird. Aus dem geplanten Training mit der deutschen Nationalmannschaft wurde nichts, dafür ergaben sich andere Möglichkeiten.

«Wir sind zum einen wegen des Wetters und natürlich auch im Hinblick auf den Grand Prix im April nach Gorican zum Trainieren gegangen», verriet Andreas Borgmann, der den deutschen GP-Piloten als Manager begleitet. Ein Fitness- und Trainingscamp von Huckenbecks polnischem Ligaclub in Bromberg schloss daran an. Nachdem der Norddeutsche in dieser Woche erneut drei Stunden auf der Bahn war, fällt das Fazit zur bisherigen Saisonvorbereitung zufrieden aus. «Es läuft alles gut», stellte Borgmann fest. «Auch das Teambuilding mit unserem neuen Mechaniker, der Erfahrung aus dem Grand Prix mitbringt.»

Für Huckenbeck wäre es bereits am Freitag mit einem Testmatch seines Ligateams in Bromberg losgegangen, doch dieses fällt der schlechten Wetterprognose zum Opfer, da der Club die Bahn wegen des prestigeträchtigen «Kriterium der Asse» am kommenden Sonntag abgedeckt hat. So findet von zwei geplanten Testrennen nur das in Lissa (Leszno) am Samstag statt, und für Kai geht es am Sonntag in Bromberg weiter.

Huckenbeck wird auch beim Edward-Jancarz-Memorial in Landsberg (Gorzow) am 30. März starten und auf der dortigen Strecke im Hinblick auf den Grand Prix im August Erfahrung sammeln. Das parallel stattfindende Halbfinale zur Team-EM wird deshalb ohne ihn stattfinden. «Wir haben für keine europäischen Prädikate genannt, da er sich als GP-Fahrer sowieso nicht für die Europameisterschaft qualifizieren kann», erklärte Borgmann.

Im Anschluss an das Osterwochenende geht es für Huckenbeck zum Medientag des Grand Prix. WM-Auftakt ist Ende April in Gorican.