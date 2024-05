Polnische Liga: Auswärtsniederlage für Landshut

Die Trans MF Landshut Devils wurden ihrer Favoritenrolle in ihrem ersten Auswärtsrennen in der Polnischen Speedway-Liga nicht gerecht und verloren mit 54:36 Punkten deutlich gegen Kolejarz Opole.

Dieses Ergebnis haben viele anders erwartet: Die Trans MF Landshut Devils traten als Tabellenzweiter beim Tabellenletzen an, da schien die Ausgangslage auf dem Papier klar und die Favoritenrolle eindeutig besetzt.

Zunächst waren die Gäste auch gut ins Rennen gestartet. Nach zwei Unentschieden zum Auftakt und einem 4:2 der Gastgeber konnten Victor Palovaara/Erik Bachhuber das erste 5:1 aus Sicht der Landshuter erringen, sodass es mit einem Punktestand von 13:11 für die Heimmannschaft in die erste Bahndienstpause ging.

Danach kam es knüppeldick, die Devils gerieten zunächst mit acht, bald aber mit immer mehr Punkten in den Rückstand. Während Oppeln im gesamten Rennverlauf insgesamt sieben Heatsiege für sich verbuchen konnte – fünf mit 5:1 –, hatten die Gäste lediglich zweimal die Nase vorne und damit zu keinem Zeitpunkt eine Chance, den einmal entstandenen Rückstand aufzuholen.

Matchwinner bei Oppeln waren Robert Chmiel, der ungeschlagen aus dem Rennen hervorging, und Matthias Thörnblom mit zehn Punkten, während bei Landshut Kim Nilsson und Erik Riss mit jeweils acht Zählern die Besten waren.

«Mit einstelligen Ergebnissen gewinnt man natürlich kein Rennen», resümierte Landshuts Teammanager Klaus Zwerschina. «Es war der Wurm drin. An mangelnder Motivation hat es sicher nicht gelegen. Auf den U21-Positionen haben wir sogar besser gepunktet als der Gegner. Nun heißt es Mund abwischen und es in den kommenden beiden Auswärtsrennen in der nächsten Woche besser machen.»

Mit dem hohen Sieg verbesserte sich Oppeln vom letzten Tabellenplatz auf Position 4, während Landshut sich nun auf Platz 3 wiederfindet. Am kommenden Wochenende stehen für die Devils gleich zwei Auswärtsrennen an: Zum einen das ursprünglich für den 22. Mai angesetzte und mittlerweile zweimal verschobene Rennen gegen Gnesen (Gniezno) am Freitag und am Sonntag gegen Pila. Zumindest ein Sieg muss für die Landshuter drin sein, wollen sie in der Tabelle nicht weiter abrutschen.

Ergebnisse Polnische Liga:



OK Kolejarz Opole, 54 Punkte:

Stanislaw Melnyczuk: 2, 2*, 2*, ex – 6+2

Lars Skupien: 1, 3, 3, 2*, 0 – 9+1

Mathias Thörnblom: 1, 3, 3, 3, 0 – 10+1

Emil Breum: 1, 1, 2*, 3, 2 – 9+1

Robert Chmiel: 3, 3, 3, 3, 3 – 15

Jakub Fabisz: 0, 0, 0 – 0

Oskar Stepien: 3, 2*, ex – 5+1



Trans MF Landshut Devils, 36 Punkte:

Kim Nilsson: 3, 1, 0, 2, 2 – 8

Marius Hillebrand: 0, 0, 2 – 2

Erik Riss: 0, 2, 2, 1, 3 – 8

Victor Palovaara: 3, 0, 1*, 1, 1* – 6+2

Antonio Lindbäck: 2, 1, 1, 0, ex, 1 – 5

Erik Bachhuber: 2, 2*, 1, 1, 0 – 6+1

MarioHäusl:1*, 0 – 1