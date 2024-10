Olching: Sieger Paco Castagna gab nur einen Punkt ab

Nach der Regenabsage an Fronleichnam konnte das Speedwayrennen um das «Goldene Band der Schlossbrauerei Maxlrain» in Olching durchgeführt werden, der Italiener Paco Castagna triumphierte.

Mit vier Laufsiegen und einem zweiten Platz hatte Paco Castagna am Ende des Rennens in der Maxlrainer-Arena in Olching 14 Punkte auf dem Konto und damit den Tagessieg sicher. Der 30-Jährige unterlag lediglich dem Dänen Mads Hansen und nahm damit die goldene Schärpe mit nach Italien.

Spannender ging es um die zweite Position zu: Hansen hatte vor dem letzten Durchgang noch die Chance auf den Sieg, doch ein dritter Rang hinter Norick Blödorn und Martin Smolinski beendete diese Hoffnung. Außerdem hatte dieses Ergebnis zur Folge, dass Blödorn, Hansen, Skupien und Smolinski jeweils zwölf Punkte auf dem Konto hatten und ein Stechen mit vier Fahrern über die Plätze 2 bis 5 entscheiden musste.

Als das Startband in die Höhe schnellte, führte zunächst Hansen, doch Smolinski ging innen und Skupien außen am Dänen vorbei, während Blödorn mit Defekt ausrollte. Nachdem Skupien in der Zielkurve der ersten Runde fast überzog, übernahm Smolinski die Führung. Nach einer weiteren Attacke in der Zielkurve der zweiten Runde ging der Pole zu Boden, und der Lauf musste abgebrochen werden. Im Wiederholungsstart standen nur noch Smolinski und Hansen am Band und es war klar, dass beide auch auf dem Podest stehen würden. Hansen übernahm vom Start weg die Führung, fuhr unbeirrt zum Sieg und damit zum zweiten Gesamtrang vor Smolinski.

Emotional wurde es bereits im 17. Lauf, als Mirko Wolter letztmals in seiner Karriere auf der Bahn fuhr, auf der er vor 25 Jahren seinen ersten DM-Titel gewann. Der 48-Jährige wurde von seinen Fahrerkollegen noch auf der Piste in Empfang genommen und sie ließen ihn hochleben.

Ergebnisse Speedway Olching/D:

1. Paco Castagna (I), 14 Punkte

2. Mads Hansen (DK), 12+3

3. Martin Smolinski (D), 12+2

4. Lars Skupien (PL), 12+S

5. Norick Blödorn (D), 12+A

6. Jevgenijs Kostigovs (LV), 11

7. Sam Jensen (DK), 10

8. Anton Karlsson (S), 8

9. Sandro Wassermann (D), 6

10. Valentin Grobauer (D), 6

11. Jakub Oleksiak (PL), 5

12. Patrick Hyjek (D), 5

13. Mario Häusl (D), 3

14. Mirko Wolter (D), 3

15. Celina Liebmann (D), 1

16. Julian Kuny (D), 0