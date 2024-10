Speedway: René Deddens gewinnt seinen letzten Lauf

Anlässlich des Abschieds von René Deddens richtete der MSC Cloppenburg ein Rennen aus, bei dem der 32-Jährige zwar nicht der Topscorer des Abends war, aber dennoch den letzten Lauf gewann.

Im Modus Team gegen Team standen sich die Mannschaften «RD7 and Friends» und «RD7 and Supporters» in 15 Rennläufen gegenüber. Der im Mittelpunkt stehende René Deddens hatte die Absagen einiger Weggefährten hinnehmen müssen, die verletzt ausfielen und leider nicht am Rennen teilnehmen konnten. Kai Huckenbeck war jedoch im Stadion und Stars aus dem Speedwaysport wie der mehrfache Weltmeister Tai Woffinden ließen es sich nicht nehmen, eine Videobotschaft zu senden.

Aus sportlicher Sicht wurde der Abend von René Deddens und seinem Team «RD7 and Friends» dominiert. Sie verloren keinen einzigen Lauf gegen «RD7 and Supporters» und waren vor den Finalläufen deutlich mit 55:23 Punkten in Front. Nach einem 3:3 im ersten Finallauf rollte Deddens mit Norick Blödorn als Partner gegen den Dänen Mathias Nielsen und Celina Liebmann ans Band. Deddens ging vom Start weg in Führung, Blödorn konnte sich auf den zweiten Platz setzen, Deddens in seinem letzten Lauf abschirmen und ihn zum Sieg eskortieren.

Der am Ende deutliche 63:27-Sieg war jedoch Nebensache, da sich an diesem Abend alles um René und sein letztes Rennen drehte. Deddens signalisierte, nach dem Ende seiner Laufbahn dem Sport erhalten bleiben zu wollen.

Ergebnisse René Deddens Abschiedsgala, Cloppenburg/D:

1. Team RD7 and Friends, 63 Punkte: David Bellego 8, Villads Nagel 7, Mikkel Bech 11, René Deddens 11, Norick Blödorn 12, Kacper Gomolski 7, Jonny Wynant 7.



2. Team RD7 Supporters, 27 Punkte: Mathias Nielsen 9, Jonas Knudsen 1, Lars Skupien 11, Marius Hillebrand 2, Tobias Busch 2, Mika Meijer 1, Celina Liebmann 1.