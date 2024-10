Brady Kurtz: Auf dem harten Weg in den Speedway-GP

Brady Kurtz wird im kommenden Jahr der einzige Rookie im Speedway-Grand-Prix sein, nachdem er sich auf sportlichem Weg als Gewinner des Challenges qualifiziert hat. Der Australier krönt damit eine starke Saison.

Als Dritter der Qualifikation in Scharnowitz (Zarnovica) kam Brady Kurtz in den Challenge nach Pardubitz und konnte sich dort für den Grand Prix qualifizieren. Mit drei Laufsiegen legte er den Grundstein, mit zweiten Plätzen in den letzten beiden Läufen machte er die Qualifikation für den Grand Prix perfekt. «Die schwierigen Bedingungen liegen mir. Als die Bahn nass und schwer wurde, erinnerte sie mich an die Strecke in Belle Vue. Da ich keine Probleme bei solchen Bedingungen habe, hatte ich einen Vorteil», schilderte Kurtz.

Der Sieg im Challenge, und die damit verbundene GP-Qualifikation, krönt ein starkes Jahr des 28-Jährigen, der bereits früh in der Saison zwei von fünf Rennen zur Australischen Meisterschaft gewann und auch in den Ligen Europas überzeugte.

2014 kam Kurtz nach Großbritannien und stieg mit den Somerset Rebels in die Premiere League ein. Inzwischen fährt der Australier auch in Schweden und Polen in der Liga und konnte in allen drei Championaten mit seinen Clubs das Finale erreichen. Mit den Belle Vue Aces gewann Kurtz den Titel, mit Rybnik stieg er in Polen auf, in Schweden wurde es die Vizemeisterschaft.

«Es war ein richtig gutes Jahr», bilanzierte Kurtz, «ich hatte keine schlechten Rennen. In der Vergangenheit folgten auf gute Rennen auch schlechte. Das musste ich abstellen, was mir recht gut gelungen ist. Ich habe mit meinem Tuner Ashley Holloway viele Dinge probiert, bis wir den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Auch meine Mechaniker haben einen starken Job abgeliefert, denn ich hatte das ganze Jahr über keine technischen Probleme.»



Mit vier Fahrern ist Australien nächstes Jahr die stärkste Nation im Speedway-GP, neben Kurtz werden auch Jason Doyle, Jack Holder und Max Fricke dabei sein.