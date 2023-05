Speedway-Bundesliga: Perfekter Start für die Wikinger

Mit einem deutlichen 52:32-Heimsieg ist Brokstedt gegen Güstrow in die neuformierte Speedway-Bundesliga gestartet und hat damit die Tabellenführung übernommen.

Bei perfekten Bedingungen strömten mehr als 3000 Zuschauer zum Holsteinring, um ein interessantes Nordderby zwischen den gastgebenden Brokstedter Wikingern und den Torros vom MC Güstrow zu verfolgen.

«Die Kulisse war natürlich überwältigend», so der zufriedene Vorsitzende Michael Schubert. «Allein aus Güstrow durften wir mehr als 300 Fans begrüßen.» Im Vorfeld des Saisonstarts hatten die Verantwortlichen in Brokstedt offensichtlich ganze Arbeit geleistet. So präsentierte sich die Bahn nach der Winterpause in einem erstklassigen Zustand, was sich in der Qualität der einzelnen Läufe niederschlug.

Von Beginn an präsentierten sich die Gastgeber hellwach und engagiert. Allen voran avancierte Brokstedts Neuzugang Mads Hansen (Dänemark) zum Mann des Tages, der allein 16 Zähler für die Hausherren einfuhr. Wieder einmal bewies Brokstedts Teammanagerin Sabrina Harms ihr goldenes Händchen bei der Zusammenstellung ihrer Truppe: «Leider mussten wir auf unsere Stammkräfte Huckenbeck, Blödorn, Fienhage und Lahti verzichten, da diese internationalen Verpflichtungen nachkommen mussten.»

Wer angesichts der neu zusammengestellten Mannschaft ein knappes Ergebnis erwartet hatte, sah sich am Ende getäuscht. Mit Hansen, dem Tschechen Jan Kvech (16 Punkte) und dem Dänen Rene Bach (10) schüttelte Harms gleich drei Asse aus dem Ärmel. Der dritte dänische Vertreter Claus Vissing blieb mit sieben Zählern im Soll, während Max Dilger (1) und René Deddens (2) unter den Erwartungen agierten.

Bereits zur Hälfte des Rennens zeichnete sich bei einem Zehn-Punkte-Vorsprung der spätere deutliche Sieg des viermaligen Deutschen Meisters aus Schleswig-Holstein ab. Beim Anhang der Gäste mischte sich bereits frühzeitig eine Spur der Enttäuschung unter die ansonsten gute Stimmung. Lediglich der erfahrene Schwede Peter Ljung sowie der 15-jährige Adam Bednar (Tschechien), die beide elf Punkte erzielten, erreichten auf Seiten der Barlachstädter die erwartete Leistung.

Am Ende war der mit 20 Punkten Unterschied sehr deutliche Heimsieg gegen eher enttäuschende Torros verdient. Nach dem zweiten Renntag der noch jungen Saison übernahm Brokstedt knapp die Tabellenführung vor dem Meister aus Stralsund. Dieser hatte beim MSC Olching vor den Toren Münchens einen 51:32-Auswärtserfolg verbuchen können.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga Brokstedt vs. Güstrow:

1. MSC Brokstedt Wikinger, 52 Punkte: Mads Hansen 16, Jan Kvech 16, Rene Bach 10, Claus Vissing 7, René Deddens 2, Max Dilger 1



2. MC Güstrow Torros, 32 Punkte: Peter Ljung 11, Adam Bednar 11, Jonas Jeppesen 6, Sandro Wassermann 4, Lukas Baumann 0, Daniel Rath N



Bundesliga-Tabelle nach 2 Rennen:

1. Brokstedt, 2 Matchpunkte, 52 Laufpunkte, +20 Punkte Differenz

2. Stralsund 2 / 51 / +19

3. Olching 0 / 32 / -19

4. Güstrow 0 / 32 / -20