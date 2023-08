Bundesliga: Stralsund baut mit Heimsieg Führung aus

Nachdem alle Teams in der deutschen Speedway-Bundesliga vier Rennen absolviert haben, können die Stralsunder als Einzige drei Siege vorweisen. Brokstedt besiegten sie zuhause deutlich mit 48 zu 36 Punkten.

Die zwölf Punkte Differenz in der Begegnung Stralsund gegen Brokstedt suggerieren einen klaren Rennverlauf, doch in Wirklichkeit kämpften die beiden Teams auf Augenhöhe.

Nach dem ersten Durchgang lagen sie mit jeweils 9 Punkten gleichauf und auch nach dem zweiten Durchgang hatten die Gastgeber erst zwei Punkte Vorsprung. Anschließend konnten sich die Nordsterne jedoch mehr und mehr absetzen.

Entscheidend war der vierte Durchgang, in dem nicht mehr die gleichen Positionen beider Teams aufeinandertreffen. Zunächst konnten die Nordsterne mit Kevin Wölbert, der anschließend ein Rennen in Ludwigslust gewann, und Lars Skupien einen Doppelerfolg erzielen. Dann gelang dieses Ergebnis auch dem Paar Szymon Szlauderbach und Jonas Seifert-Salk für das Team vom Strelasund.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Wikinger mit zwei Maschinenschäden in aussichtsreicher Position und einem Startbandreißen wichtige Punkte verloren.

Nach diesem Match haben alle Teams vier Rennen absolviert und es stehen nur noch die Duelle zwischen Brokstedt (Heimrennen am 2. September) und Olching (Heimrennen am 8. Oktober) sowie Stralsund (Heimrennen am 15. September) und Güstrow (Heimrennen am 2. Oktober) im Kalender.

Die Nordsterne Stralsund gehen in diese Rennen mit der besten Ausgangssituation, denn sie haben nicht nur die meisten Matchpunkte, sondern auch bei den Laufpunkten einen Vorsprung.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga Stralsund vs. Brokstedt:



MC Nordestern Stralsund, 48 Punkte: Szymon Szlauderbach 13, Jonas Seifert-Salk 12, Daniel Kaczmarek 4, Kevin Wölbert 8, Lars Skupien 11



MSC Brokstedt Wikinger, 36 Punkte: Mads Hansen 9, Rene Bach 11, Lukas Fienhage 5, Norbert Krakowiak 9, Marius Hillebrand 2

Stand nach 8 Rennen:

1. Stralsund, 4 Rennen, 6 Matchpunkte, 187 Laufpunkte

2. Olching, 4 / 4 / 164 Laufpunkte

3. Güstrow, 4 / 4 / 157

4. Brokstedt 4 / 2 / 163