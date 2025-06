Spanien-Hammer: Hülkenberg mit Sauber/Audi auf P5

​Wenn sich Gelegenheiten eröffnen, dann ist eben Verlass auf Nico Hülkenberg bei Sauber/Audi – sensationeller fünfter Platz im turbulenten Spanien-GP, was für eine grandiose Leistung des 37-Jährigen!

Das war Weltklasse! Nico Hülkenberg erringt beim ereignisreichen Grossen Preis von Spanien den hervorragenden fünften Platz, er katapuliert Sauber/Audi damit im Konstrukteurs-Pokal vom Tabellen-Ende weg auf P8 (vor Aston Martin und Alpine), er selber klettert in der Fahrerwertung auf Rang 11.

Es sind die ersten Punkte des 37-jährigen Emmerichers seit Australien 2025 (dort wurde er Siebter), es ist seine erste Top-5-Platzierung seit 2019, als er in Monza ebenfalls Fünfter wurde, damals noch im Renault.

An diesem 1. Juni 2025 kam alles zusammen: Ein Rennwagen von Sauber/Audi, der dank jüngster Verbesserungen endlich konkurrenzfähiger ist, ein wenig Glück mit Safety Car-Phase und Verstappen-Strafe, dazu ein bärenstark fahrender Hülkenberg.

Der Le Mans-Sieger von 2015 sagt über seinen 236. Formel-1-WM-Lauf, über seine Fahrt von Startplatz 15 zum fünften Rang: «Es war in jeder Beziehung heiss heute, schon bei der Fahrerparade und nachher bei den Vorbereitungen auf den Start fast unerträglich. Ich habe mich gewundert, dass die FIA die Kühlwesten nicht vorgeschrieben hat, denn dafür haben wir sie bei Hitzerennen ja.»



«Wir auch immer – ein sehr versöhnliches Ende am Sonntag, nachdem ich im Anschluss an die Quali enttäuscht und sauer war, vor allem auf mich selber. Ich hatte ausgerechnet den letzten Sektor versemmelt, wo ich doch dort sonst immer so gut bin. Das war wirklich miserabel. Mit ordentlich Wut im Bauch konnte ich heute Einiges bewegen.»



«Ich hatte das ganze Wochenende schon ein gutes Gefühl mit unseren Verbesserungen. Das Auto liegt konstanter, die Hinterachse ist ruhiger, du kannst viel mehr Vertrauen ins Auto fassen. Ich konnte dann gleich in der ersten Runde einige Plätze gutmachen, das war natürlich das Fundament für die Punktefahrt. Das schlechte Quali-Ergebnis war gleich mal ausradiert.»



«Unsere Verbesserungen, kombiniert mit den neuen Vorgaben in Sachen Frontflügel, die Williams vielleicht etwas mehr geschadet haben als uns, das war das Eine, dann hatten wir ein wenig Glück mit der Safety Car-Phase. Wir hätten an sich auf Rang 8 oder 9 ins Ziel kommen müssen, womit wir natürlich auch happy gewesen wären, aber so lagen wir auf einmal auf P6, als ich Hamilton überholen konnte, und dann rückten wir wegen der Verstappen-Strafe noch einen Rang vor.»



«Es ist wirklich alles zusammengekommen. Weil ich in der Quali in Q2 nicht mehr fahren konnte, hatte ich fürs Rennen mehr Reifen, das war eben auch das Goldene Ticket. Aber du musst bei einer Chance auch zur Stelle sein, und das haben wir heute geschafft. Ich bin sehr glücklich.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11