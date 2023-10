Bundesliga: MC Güstrow Torros sind Deutscher Meister

In einem äußert spannenden und wahrlich auf Augenhöhe geführten Speedway-Bundesliga-Match holten sich die MC Güstrow Torros mit dem Sieg gegen Stralsund auch den Titel Deutscher Meister 2023.

«Es ist einfach schön», brachte es Ralf Peters, Teammanager der Güstrower Torros, nach dem Rennen auf dem Punkt und gab so seiner überschwänglichen Freude Ausdruck. «Es war eine tolle aber auch lehrreiche Saison», ergänzte sein Partner Maurice Mörke und beide sagten: «Unser Team ist über die Saison zusammengewachsen und es gehören eben alle dazu. Neben Timo Lahti, Peter Ljung, Antoni Mencel, Jonas Jeppesen, Ben Ernst und Adam Bednar, die dieses Mal gefahren sind, natürlich auch Lukas Baumann, Sandro Wassermann, Rasmus Jensen, Marius Nielsen, Emil Breum, Tim Sörensen, Krzysztof Sadurski, Daniel Rath und vor allen unser Kapitän Michael Härtel, der verletzungsbedingt nicht starten konnte.»

Aber er war bei diesem denkwürdigen Rennen genauso wichtig wie jeder andere Fahrer. In den Rennpausen ging Härtel zu seinen Teamkameraden, motivierte sie und sprach über die Abstimmung. Das zahlte sich aus, denn die Torros starteten zunächst nicht gut ins Rennen, sodass bei vielen Zuschauern die Hoffnung ein wenig schwand.

Zwar konnte der erste Lauf mit 4:2 knapp gewonnen werden, aber im nächsten Heat musste Jonas Jeppesen wegen Überfahrens der Innenlinie disqualifiziert werden und anschließend konnten die Nordsterne Stralsund, die als Titelverteidiger und Tabellenführer angereist waren, ihren Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Großen Anteil daran hatte Kevin Wölbert, der vor zwei Wochen an gleicher Stelle den Titel des deutsche Einzelmeisters errungen hatte, und auch in diesem Rennen bärenstark auftrat.

Die 3500 Zuschauer, von denen die Mehrzahl lautstark hinter den Torros stand, ließen in ihrer Anfeuerung nicht nach und Schritt für Schritt gelang es der Mannschaft, sich besser auf die Bahn einzustellen. Der vierte Durchgang gehörte den Torros, in jedem dieser Läufe gelang ein 4:2. Vor den abschließenden Finalläufen hatten sich die Torros acht Punkte Vorsprung erarbeitet.

Für die Nordsterne traten im vorletzten Lauf die beiden starken Dänen Matias Nielsen und Jonas Seifert-Salk an, trotzdem gelang es Routinier Peter Ljung irgendwie am Start an den beiden vorbeizukommen und die Führung zu übernehmen. Alles sah nach einem Sieg aus, da stürzte Adam Bednar beim Angriff auf die vor ihm fahrenden. Geistesgegenwärtig sprang er auf und schob seine Maschine ins Innenfeld, sodass Ljung die Ehre hatte, den Gesamtsieg für die Torros perfekt zu machen.

Nun brach im Stadion grenzenlose Freude aus, der MC Güstrow holte sich nach 20 Jahren wieder die Deutsche Mannschaftmeisterschaft. «Mit diesem grandiosen Publikum im Rücken, das uns so viel Unterstützung gibt, konnten wir alle Heimrennen gewinnen. Ich freue mich schon auf die kommende Bundesligasaison», so Kapitän Härtel.