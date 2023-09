Güstrow: Kevin Wölbert mit Maximum Deutscher Meister

Mit einem perfekten Rennen ist Kevin Wölbert in Güstrow zum vierten Mal Deutscher Speedway-Meister geworden. Um Bronze musste ein Stechen gefahren werden.

Mit fünf Laufsiegen aus fünf Starts hat sich Kevin Wölbert aus Heidhof zum vierten Mal in seiner Karriere die Deutsche Speedway-Meisterschaft gesichert und hat damit in der ewigen Bestenliste zu Gerd Riss aufgeschlossen. Im Vorfeld des Rennens mussten mehrere namhafte Piloten verletzungsbedingt ihre Teilnahme absagen. Martin Smolinski verzichtete im Hinblick auf das entscheidende Rennen in der Langbahn-Weltmeisterschaft in Mühldorf; zuletzt fielen auch noch Kai Huckenbeck durch seinen Einsatz im Speedway-GP in Vojens und Norick Blödorn nach seinem Rückzug vom SGP2 kurzfristig weg.

Kevin Wölbert spielte in Güstrow seine Klasse aus, packte die sich bietende Chance am Schopf und kam mit Punktemaximum durch den Abend. Nach den ersten beiden Durchgängen waren auch Marius Hillebrand und Lukas Baumann ungeschlagen, nach zwei weiteren Durchgängen hatte sich Wölbert bereits einen Vorsprung von drei Punkten erarbeitet. Nach Abschluss der 20 Läufe war dem 34-Jährigen der Titel sicher, mit zwölf Punkten wurde Valentin Grobauer Vizemeister. Um den dritten Rang musste Marius Hillebrand eine Extraschicht einlegen und Sandro Wassermann im Stechen niederringen.

Ergebnisse Deutsche Speedway-Meisterschaft Güstrow:

1. Kevin Wölbert, 15 Punkte

2. Valentin Grobauer, 12

3. Marius Hillebrand, 11+3

4. Sandro Wassermann, 11+2

5. René Deddens, 10

6. Erik Riss, 10

7. Lukas Baumann, 9

8. Celina Liebmann, 9

9. Mario Niedermeier, 8

10. Jonny Wynant, 6

11. Erik Bachhuber, 5

12. Marlon Hegener, 4

13. Fabian Wachs, 4

14. Patryk Hyjek, 3

15. Manuel Rau, 2

16. Lucas Rath, 1