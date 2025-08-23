Speedway-DM: Norick Blödorn mit perfektem Auftakt

Mit einer tadellosen Vorstellung konnte Norick Blödorn den Sieg im Auftaktrennen der Deutschen Speedway-Meisterschaft in Güstrow feiern. Für Aufsehen sorgten U21-Champion Janek Konzack und Hannah Grunwald.

Mit fünf Siegen bei fünf Starts lieferte Norick Blödorn eine perfekte Vorstellung und gewann das erste von vier Finalrennen zur Deutschen Speedway-Meisterschaft in der Barlachstadt Güstrow. Auch im vorentscheidenden Duell mit Kai Huckenbeck im achten Lauf des Tages behielt Blödorn die Oberhand, nachdem er sich mit einem perfekten Start an die Spitze setzen konnte und die Gegner von der Spitze weg kontrollierte. Als Sieger bekam der 21-Jährige zusätzlich einen Bonuspunkt und übernahm mit 16 Zählern die Führung in der Gesamtwertung.

Während Blödorn und Huckenbeck mit den ersten beiden Plätzen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, ging es um den dritten Gesamtrang deutlich enger zu: Kevin Wölbert, Valentin Grobauer und U21-Meister Janek Konzack hatten nach dem vierten Durchgang neun Punkte auf dem Konto und Wölbert konnte mit einem Sieg über Grobauer vorlegen. Konzack, der im 16. Lauf Wölbert geschlagen hatte, konnte im 19. Lauf in der Startkurve zwar an Blödorn heranfahren, doch der übernahm auf der Gegengerade die Spitze und ließ dem Juniorenchampion keine Chance, wodurch letzten Endes Wölbert als Drittplatzierter auf dem Podest stand.

Mit einer konstanten Punkteausbeute konnte auch Frauen-Weltmeisterin Hannah Grunwald überzeugen. Nach sechs Punkten aus vier Läufen schloss die schnelle Dame das Rennen mit einem Sieg ab und rückte damit auf den sechsten Gesamtrang vor.

Das zweite Meeting findet bereits am Samstagabend in Stralsund statt. Dort wird Norick Blödorn im Line-up fehlen, da er beim zeitgleich stattfindenden EM-Finale in Lissa (Leszno) startet. Da jeder Fahrer ein Streichresultat hat, kann Blödorn trotz eines verpassten Rennens Deutscher Meister werden.

Ergebnisse Deutsche Meisterschaft Güstrow/D:

1. Norick Blödorn, 15 Punkte +1*

2. Kai Huckenbeck, 14

3. Kevin Wölbert, 12

4. Janek Konzack, 11

5. Valentin Grobauer, 11

6. Hannah Grunwald, 9

7. Carlos Gennerich, 7

8. Patrick Hyjek, 7

9. Lars Skupien, 7

10. Ben Iken, 5

11. Jonny Wynant, 5

12. Celina Liebmann, 4

13. Mika Frehse, 4

14. Mario Häusl, 4

15. Marlon Hegener, 3

16. Tyler Haupt, 2

17. Richard Geyer, 1

*Bonuspunkt für Tagessieg



Ergebnis entspricht dem Gesamtstand