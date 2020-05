Speedway-EM: Das Saisonfinale in Polen ist gestrichen

Die Corona-Pandemie macht auch vor der vier Rennen umfassenden Speedway-Europameisterschaft nicht Halt. Vermarkter One Sport hat das Rennen in Chorzow gestrichen.

Am 20. Juni sollen die Finalrennen zur Speedway-Europameisterschaft im dänischen Vojens beginnen. Dieser Termin steht trotz Corona weiter im Kalender, aber das letzte von vier Finalrennen Mitte September wurde bereits gestrichen.



In Chorzow sollte wie im Vorjahr im 55.000 Zuschauer fassenden Slaski Stadion das SEC-Finale ausgefahren werden. Dort, wo in den 1970er- und 80er-Jahren insgesamt vier Weltfinals und in den frühen 2000ern zwei Speedway-Grand-Prix ausgetragen wurden, wurde extra für die Ausrichtung der Europameisterschaft eine Bahn eingebaut.

Vermarkter One Sport gab bekannt, dass in Kürze weitere Informationen zur Europameisterschaft veröffentlicht werden. Denn auch die Ausrichtung des ersten Finals Mitte Juni in Vojens ist höchst fragwürdig, da weiter Reisebeschränkungen zwischen den Ländern bestehen.



Über die Speedway-Europameisterschaft bietet sich ab der Saison 2020 erstmals die Möglichkeit, einen Startplatz für den Grand Prix zu erobern: Der Europameister wird künftig für das Folgejahre in die Weltmeisterschaft gesetzt.

Kalender Speedway-EM 2020:

20.6. – Finale 1 – Vojens (DK)

4.7. – Finale 2 – Lodz (PL)

22.8. – Finale 3 – Gorican (HR)

19.9. – Finale 4 – Chorzow (PL) – ABGESAGT