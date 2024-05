Speedway-EM: Erik Riss fuhr stark – eine Runde weiter

Zwei der vier Qualifikationsrennen zum Speedway-EM-Challenge am 12. Mai in Daugavpils sind absolviert. Mit Erik Riss schaffte ein Deutscher den Sprung, Marius Hillebrand und Sandro Wassermann schieden aus.

Im österreichischen Mureck und in Debrezin in Ungarn wurden die ersten beiden Qualifikationsrunden zur Speedway-Europameisterschaft ausgetragen und jeweils vier Tickets für den Challenge vergeben. In Mureck ging aus deutscher Sicht Erik Riss ins Rennen, der 28-Jährige machte seine Sache als Gesamtdritter gut. Mit einem Laufsieg legte Riss einen Auftakt nach Maß hin, nachdem er dem späteren Sieger Timo Lahti unterlag, fuhr der Schwabe im dritten Durchgang seinen zweiten Sieg ein. Mit zwei zweiten Plätzen festigte Riss den Challenge-Einzug.

Mit Riss und Lahti kamen der Däne Frederik Jakobsen und der Pole Bartlomiej Kowalski eine Runde weiter. Kowalski musste dafür den punktgleichen Briten Tom Brennan im Stechen bezwingen. Daniel Gappmaier aus Österreich verpasste als Lokalmatador mit dem neunten Platz das Weiterkommen.

Beim Rennen in Debrezin gab es mit dem Dänen Anders Thomsen einen Maximumsieger. Der letztjährige GP-Pilot verwies den Schweden Jacob Thorssell auf den zweiten Rang. Auf dem dritten Platz waren nach den Vorläufen gleich drei Fahrer punktgleich, sodass ein Stechen um den Podestplatz und den vierten Qualifikationsplatz entscheiden musste. Kacper Woryna setzte sich in diesem entscheidenden Lauf vor dem Letten Jevgenijs Kostigovs durch, während Antonio Lindbäck das Nachsehen hatte.

Aus deutscher Sicht beendeten Marius Hillebrand und Sandro Wassermann das Rennen zwar in den Top-Ten, doch zum Weiterkommen reichte es für beide nicht. Hillebrand fehlten nach einem Nuller im ersten Lauf für eine Top-Vier-Platzierung schon früh wichtige Punkte, und für Wassermann war trotz eines Sieges im vierten Durchgang das Weiterkommen nach nur drei Punkte aus den ersten drei Durchgängen in weite Ferne gerückt. Mit Julian Kuny war noch ein Deutschsprachiger ins Feld gerutscht, der jedoch nur einen Zähler holen konnte.

Die Qualifikationsrunden 3 und 4 finden am kommenden Wochenende in Stralsund und Krsko (Slowenien) statt. Der EM-Challenge ist am 12. Mai in Daugavpils in Lettland.

Ergebnisse Speedway-EM, Qualifikation, Mureck/A:



Qualifiziert für den Challenge:

1. Timo Lahti (S), 14 Punkte

2. Frederik Jakobsen (DK), 12

3. Erik Riss (D), 12

4. Bartlomiej Kowalski (PL), 11+3

Ausgeschieden:

5. Tom Brennan (GB), 11+2

6. Jaroslaw Hampel (PL), 10

7. Ricards Ansviesulis (LV), 10

8. Andrij Karpov (UA), 7

9. Daniel Gappmaier (A), 7

10. Jan Macek (CZ), 6

11. Hynek Stichauer (CZ), 5

12. Mathias Tresarrieu (F), 4

13. Jakub Valkovic (SLO), 4

14. Nicolas Vicentin (I), 3

15. Roman Kapustin (UA), 3

16. Milen Manew (BG), 0

Ergebnisse Speedway-EM, Qualifikation, Debrezin/H:



Qualifiziert für den Challenge:

1. Anders Thomsen (DK), 15 Punkte

2. Jacob Thorssell (S), 14

3. Kacper Woryna (PL), 12+3

4. Jevgenijs Kostigovs (LV), 12+2

Ausgeschieden:

5. Antonio Lindbäck (S), 12+1

6. Stanislav Melnychuk (UA), 9

7. Marius Hillebrand (D), 8

8. Adam Ellis (GB), 8

9. Marko Levishyn (UA), 7

10. Sandro Wassermann (D), 6

11. Norbert Magosi (H), 5

12. Jan Janicek (CZ), 4

13. Tino Bouin (F), 3

14. Niclas Säyriö (FIIN), 2

15. Luka Omerzel (SL), 1

16. Julian Kuny (D), 1

17. Roland Kovacs (H), 1

18. Richard Fuzesi (H), N