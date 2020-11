Termine Speedway-Grand-Prix 2021: Teterow am 22. Mai

Elf Termine umfasst der Kalender des Speedway-Grand-Prix 2021. In Teterow soll an Pfingsten gefahren werden, zwei Austragungsorte sind noch offen. Alles wird von den behördlichen Corona-Beschränkungen abhängen.

Die Kalendermacher der verschiedenen Rennserien müssen für 2021 ins Blaue hinein planen. Einerseits müssen Verträge geschlossen und Stadien gebucht werden, andererseits kann niemand vorhersehen, wie die behördlichen Bestimmungen wegen der Covid-19-Seuche nächstes Jahr aussehen.

Der Speedway-GP soll Ende April beginnen, der Austragungsort des Auftakts ist noch offen. Es geht in der polnischen Hauptstadt Warschau weiter, an Pfingsten folgt dann der Deutschland-GP in Teterow. Dort erwartet die Fans ein besonderes Schmankerl, denn am gleichen Wochenende soll auch das 100. Grasbahnrennen auf dem legendären Bergring stattfinden.

Der Kalender umfasst elf Rennen, mit Togliatti ist bislang nur ein neuer Austragungsort dabei – erstmals soll es einen Grand Prix in Russland geben.

Für das Speedway der Nationen beschränkt sich Promoter IMG auf zwei Austragungsorte. Im lettischen Daugavpils werden beide Halbfinals gefahren, aus welchen sich jeweils die Top-3 für das zweitägige Finale in Manchester qualifizieren. Das Nations wird den Saisonabschluss bilden und Mitte Oktober ausgetragen, zwei Wochen nach dem letzten Grand Prix.

Termine Speedway-GP 2021:

24. April – noch offen

15. Mai – Warschau/Polen

22. Mai – Teterow/Deutschland

5. Juni – Prag/Tschechien

19. Juni – noch offen

17. Juli – Cardiff/Großbritannien

31. Juli – Breslau/Polen

14. August – Malilla/Schweden

28. August – Togliatti/Russland

11. September – Vojens/Dänemark

2. Oktober – Thorn/Polen

Termine Speedway der Nationen 2021:

17. September – Semifinale 1 Daugavpils/Lettland

18. September – Semifinale 2 Daugavpils/Lettland

16. Oktober – Finale Tag 1 Manchester/Großbritannien

17. Oktober – Finale Tag 2 Manchester/Großbritannien