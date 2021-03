Mehrere gute Nachrichten für Europas Speedwayligen 12.03.2021 - 11:03 Von Manuel Wüst

Speedway © Daniel Sievers Wieviele Fans in der polnischen Liga dabei sein dürfen, ist offen

Die größten Speedwayligen in Polen und Großbritannien haben in den vergangenen Tagen positive Nachrichten erhalten, die Clubs haben einen Geldsegen in Aussicht. Schweden plant den Saisonstart mit limitierten Zuschauern.