Speedway-GP Teterow: Der Vorverkauf läuft prächtig

Wegen der großen Nachfrage für Sitzplätze beim Deutschland-GP am 4. Juni im Speedway-Stadion Teterow wird eine zusätzliche Tribüne aufgebaut. Interessante Rabatte für ADAC-Mitglieder.

Die Planungen des MC Bergring Teterow für das Bergringjubiläum und den Speedway-Grand-Prix zu Pfingsten (Wochenende 4./5. Juni) gehen in die heiße Phase. Wie Organisationschef Adi Schlaak mitteilte, wurde wegen des sehr gut laufenden Vorverkaufs in diesen Tagen bereits die zweite temporäre Großtribüne in der Arena für den Ticketverkauf freigeschaltet. Wer seinen Sitzplatz am Pfingstsamstag beim größten deutschen Speedway-Event gesichert wissen will, sollte schnell zuschlagen.



ADAC-Mitglieder erhalten einen beachtlichen Preisnachlass von 20 Prozent auf alle Kategorien. Karten gibt es online unter www.bergring-teterow.de, bei der Teterower Touristinformation sowie in den ADAC-Shops Hamburg, Rostock und Neubrandenburg. Auch für das 100. Jubiläumsrennen auf dem Bergring am Pfingstsonntag sind die Startlisten in allen Klassen bereits sehr gut gefüllt.