Sanktionen gegen Russland: Kein Speedway-Grand-Prix

Zahlreiche Länder reagieren mit Maßnahmen auf Russlands Einmarsch in die Ukraine. Nach dem europäischen Fußball-Verband UEFA und der Formel hat der Motorrad-Weltverband FIM nachgezogen und alle Events gestrichen.

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine werden immer mehr Sanktionen gegen die militärische Großmacht verhängt. Aktuell werden bestimmte russische Banken aus dem Finanz-Kommunikationssystem Swift ausgeschlossen, um diese von den internationalen Finanzströmen abzuklemmen. Ungefähr die Hälfte der Reserven der russischen Zentralbank wurden geblockt. Es gibt Sanktionen im Energiesektor, Verkehrssektor, Technologiesektor, gegen Medien, Geschäftsleute, Oligarchen und Politiker.

Der europäische Fußball-Verband UEFA hat am Freitagmorgen verkündet, dass das Finale der Champions League am 28. Mai nicht in St. Petersburg, sondern in Paris stattfindet. Wenige Stunden später zog die Formel 1 nach und teilte die Absage des Sotschi-GP mit.



Inzwischen haben auch die Motocross-WM, die Motocross-Gespann-WM und der Speedway-GP ihre in Russland geplanten Events gestrichen.

Der Speedway-GP hätte am 9. Juli in Togliatti stattfinden sollen, wo am 12./13. Februar noch der Eisspeedway-GP ausgetragen wurde. Die FIM teilte gemeinsam mit Promoter Discovery Sports Events mit, dass es «unter den aktuellen Umständen unmöglich ist», den Russland-GP auszutragen. Der lokale Veranstalter wurde informiert.



Ob statt des Togliatti-GP ein anderes Rennen in den Kalender rückt, ist offen.

Kalender Speedway-GP 2022: