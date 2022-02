Speedway-GP ’22: Alle Rennen live im Eurosport-Player

Die Discovery Gruppe hat die Rechte am Speedway-GP erworben und übernimmt die Vermarktung und Entwicklung der Serie. Live wird man die Rennen dieses Jahr in Deutschland nur im Stream sehen können.

«Wir können bestätigen, dass alle Rennen des Speedway-Grand-Prix 2022 über den Eurosport-Player in Deutschland verfügbar sein werden», teilte die Discovery Gruppe auf Anfrage von SPEEDWEEK.com mit. «Außerdem werden Highlights der einzelnen Events auf den TV-Kanälen von Eurosport gezeigt.»

Der erste Speedway-GP unter der Regie des neuen Rechteinhabers wird am 30. April in Gorican über die Bühne gehen. In Deutschland soll der Grand Prix während des Pfingstwochenendes am 4. Juni in Teterow Station machen. «Es ist möglich, dass der deutsche Grand Prix auch live im TV gezeigt wird, aber das kann zurzeit noch nicht bestätigt werden», teilte Paul Burbidge mit, der SGP-Mediendelegierte.

Der Eurosport-Player, über den man in der Vergangenheit auch die Speedway-Europameisterschaft verfolgen konnte, kann derzeit im monatlichen Abo für 6,99 € gebucht werden und bietet zahlreiche Live- und On-Demand-Übertragungen in HD-Qualität. Das Monatsabo kann monatlich gekündigt werden. Zum Beispiel für Amazon-Prime-Kunden und in Aktionszeitfenstern gibt es die Möglichkeit, ein vergünstigtes Jahresabonnement abzuschließen.

Kalender Speedway-GP 2022:



SGP

30. April – Gorican (HR)

14. Mai – Warschau (PL)

28. Mai – Prag (CZ)

4. Juni – Teterow (D)

25. Juni – Landsberg (PL)

9. Juli – Togliatti (RUS)

13. August – Cardiff (GB)

27. August – Breslau (PL)

10. September – Vojens (DK)

17. September – Malilla (S)

1. Oktober – Thorn (PL)

5. November – Ozeanien



SGP 2 (U21-Weltmeisterschaft):

27. Mai – Prag (CZ)

14. August – Cardiff (GB)

30. September – Thorn (PL)



SGP 3 (U16-Weltmeisterschaft):

26. August – Breslau (PL)