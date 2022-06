Speedway Grand Prix in Teterow: Live auf Eurosport 1

Die Finalrunden beim klassischen Speedway-Grand Prix von Teterow werden im Kanal von Eurosport 1 zu sehen sein - es gibt auch eine neue Expertin.

Der Speedway-Grand Prix kehrt am Samstag nach Deutschland zurück. Die legendäre Bergring-Arena von Teterow wird zum Schauplatz des ersten Grand Prix-Events seit 2019 und der vierten Station in der laufenden Saison. Aktuell führen mit Bartosz Zmarzlik und Maciej Janowski zwei Polen, die nur durch einen Punkt voneinander getrennt sind. Auf P3 folgt der Däne Leon Madsen.

Das Besondere für die Fans außerhalb der Region: Der Sportsender Eurosport überträgt die Finalrunden aus Teterow am Samstag (4. Juni) ab 20 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1. Achtung: Der komplette Renn-Samstag wird aus Teterow auf der Eurosport-Sub-Plattform von JoynPLUS+ übertragen.

Zum Personal: Norbert Ockenga und der amtierende deutsche Speedway-Meister Martin Smolinski kommentieren die Rennen aus Teterow live bei Eurosport 1 sowie die Qualifikation am Nachmittag via Livestream.

Als Flash-Reporter wird vor Ort Sascha Bacinski fungieren. An seiner Seite feiert Celina Liebmann ihre Expertinnen-Premiere. Die 20-jährige Bayerin hat am vergangenen Wochenende Geschichte geschrieben, als sie per Wildcard in Prag in der Klasse SGP2 als erste Frau WM-Punkte einfahren konnte.