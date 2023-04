Fredrik Lindgren: Auszeit und emotionale Schwankungen

Der Schwede Fredrik Lindgren ist der Dauerbrenner im Speedway-Grand-Prix und fühlt sich nach überstandener Covid-19-Infektion und einer Auszeit im vergangenen Jahr wieder gut.

Fredrik Lindgren ist mit 37 Jahren inzwischen der Altmeister und geht in diesem Jahr in seine 15. Grand-Prix-Saison. Der Schwede kam nach Gastauftritten mit einer Wildcard in den Jahren 2004, 2006 und 2007 erstmals 2008 in den GP und konnte in seiner ersten Saison eine Top-Ten-Platzierung erreichen. In den folgenden Jahren verpasste Lindgren nur dreimal die Top-Ten, seit fünf Jahren fährt er konstant unter die besten vier der Weltmeisterschaft und gewann 2018 und 2020 die Bronzemedaille.

Im vergangenen Jahr, in dem Lindgren eine Auszeit in Folge von Problemen nach einer Covid-19-Erkrankung nahm, fehlten am Ende nur drei Weltmeisterschaftspunkte, um sich die dritte Bronzemedaille zu sichern. «Ich fühle mich inzwischen wieder gut», versicherte der Schwede wenige Wochen vor dem Start der neuen Grand-Prix-Saison in Kroatien. «Die Auszeit war im Nachhinein eine gute Entscheidung und half mir, die Saison zu Ende zu bringen.»

Bereits im vergangenen Jahr begann Lindgren mit Kristove Sanchez Rueda, einem anerkannten Emotionsspezialisten, zu arbeiten. «Der Hauptfokus liegt darauf, mich gut zu fühlen. Das verlangt einiges an Arbeit und Übung und ich fühle mich gut dabei, dass ich schon länger in diesem Bereich an mir arbeite», sagt Lindgren, der auch bereits Gast in Ruedas Institut war. «Ich habe die gemeinsame Reise vor etwa einem halben Jahr mit ihnen begonnen, es war schön, gleich am ersten Tag auf meine bisherige positive Entwicklung zurückblicken zu können. Dies ist ein Kurs, in dem sie mit dem Emotionalen arbeiten, was herausfordernd ist und definitiv weit über meine Komfortzone hinausgeht. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich diese drei Tage mit super Menschen zusammen bekommen habe, es war schön zu sehen, wie mutig alle Kursteilnehmer waren, mich eingeschlossen.»