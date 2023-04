Speedway-GP Kroatien: Matej Zagar (40) mit Wildcard

Der langjährige Grand-Prix-Pilot Matej Zagar wird beim Auftakt der Speedway-Weltmeisterschaft 2023 in Kroatien erneut als Wildcard-Fahrer dabei sein, nachdem er im Vorjahr bis ins Halbfinale fuhr.

Der Auftakt zum Speedway-Grand-Prix 2023 findet am letzten April-Wochenende in Kroatien statt. Im Vorjahr war Gorican, gelegen an der ungarischen Grenze bei Letenye, nach drei Gastspielen von 2010 bis 2012 der einzige neue Austragungsort, den der damals neue Vermarkter Discovery im Kalender präsentieren konnte.

Wie schon 2022 wird auch in diesem Jahr der Slowene Matej Zagar mit der Tages-Wildcard des Veranstalters beim Kroatien-GP dabei sein. Ebenso wird Zagars Landsmann Nick Skorja wieder erster Reservist sein, den zweiten Platz nimmt der international erfahrene Norbert Magosi aus Ungarn ein. Zagar, der jahrelang im Grand Prix fuhr und während dieser Zeit fünf Veranstaltungen gewinnen konnte, kam im Vorjahr bei seinem Gastauftritt in Kroatien bis ins Halbfinale und konnte mit seinen elf Weltmeisterschaftspunkten sein ewiges Konto im Grand Prix auf über 1000 aufstocken.

Fans in Deutschland werden den Grand Prix wieder live im Stream verfolgen können. Auf den inzwischen eingestellten Eurosportplayer, wo im vergangenen Jahr sämtliche Grands Prix samt Qualifyings gezeigt wurden, folgt Discovery+. Dort gibt es verschiedene Abonnements, die sich preislich zwischen 3,99 € monatlich und 59,99 € bewegen.