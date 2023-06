Livestream Teterow: Sechster Sieger im sechsten GP?

Patryk Dudek gewann 2022 in Teterow, Martin Vaculik zuletzt in Prag

Zum sechsten Mal wird der deutsche Speedway-GP in der Bergring Arena Teterow Station machen. Diskussionen um die Bahn gab es reichlich: Ob sie hält, können die Fans live im Stadion und im Stream verfolgen.

Vier der bisherigen fünf Grand-Prix-Sieger werden auch diesen Samstagabend in Teterow am Start sein. Es darf mit Spannung erwartet werden, ob sich ein weiterer Name in die Siegerliste einträgt oder ob ein Fahrer zum zweiten Mal gewinnt. Jason Doyle, der vor sieben Jahren beim ersten Grand Prix in der Bergring Arena triumphierte, wird ebenso dabei sein wie Tai Woffinden und die Polen Maciej Janowski und Patryk Dudek, die die letzten beiden Rennen in Teterow gewannen. Matej Zagar, der 2017 siegte, ist nicht mehr dabei.

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Kai Huckenbeck, der mit der Wildcard des Veranstalterlandes dabei ist. Nach Platz 14 und 15 in den Jahren 2017 und 2018 konnte der Norddeutsche im vergangenen Jahr auf den zehnten Platz fahren. Als bislang einziger Deutscher schaffte es Martin Smolinski 2016 in die Top-Acht, schied dann aber im Halbfinale aus und wurde Siebter.

Wer die Rennen nicht vor Ort verfolgen kann, hat die Chance, sie über Discovery+ oder den Eurosportplayer zu sehen. Die Übertragungen starten am Samstag mit dem Qualifying um 12:55 Uhr. Der Stream des Rennes beginnt um 18:30 Uhr mit Vorberichten, Rennstart ist um 19 Uhr.

Alle Teterow-Sieger:

2016: Jason Doyle (AUS)

2017: Matej Zagar (SLO)

2018: Tai Woffinden (GB)

2019: Maciej Janowski (PL)

2022: Patryk Dudek (PL)