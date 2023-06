Speedway-GP Prag: Vaculik wiederholt Vorjahressieg

Bartosz Zmarzlik hat mit seiner dritten Finalteilnahme im dritten Grand Prix der Saison die alleinige Führung in der Speedway-Weltmeisterschaft übernommen. Den Sieg in Prag eroberte Martin Vaculik.

Acht Punkte gelten nach den Vorläufen in der Regel als sichere Hausnummer, um in den Halbfinals zu stehen. In Prag gab es gleich vier Fahrer, die die Vorläufe mit acht Punkten abschlossen, von denen aber nur der Brite Robert Lambert auf dem achten Platz ins Halbfinale einzog – Jason Doyle, Maciej Janowski und Max Fricke mussten einpacken. Auf den letzten Drücker fuhr sich der Slowake Martin Vaculik in die Top-8, der mit sechs Punkten in seinen letzten Lauf ging, in diesem seinen ersten Sieg einfuhr und damit auf neun Punkte kam.

Im ersten Halbfinale startete Patryk Dudek am besten und führte vor Bewley, der in den Vorläufen mit 13 Zählern der Stärkste war, das Feld an. Dann konnte sich Vaculik an die Spitze des Feldes setzen; und als sich Dudek und Bewley beharkten und dabei weit nach außen kamen, nutzte Jack Holder die Gelegenheit, zog an dem Duo vorbei und sicherte sich trotz Attacken von Bewley das Finalticket.

Aus dem zweiten Halbfinale zogen Leon Madsen und Bartosz Zmarzlik ins Finale ein, während Fredrik Lindgren, der am Start Probleme hatte sein Bike zu bändigen und dann erfolglos auf der äußeren Spur versuchte nach vorne zu kommen, ebenso ausschied wie Lambert.

Im Finale gab Vaculik die Pace vor und setzte sich vor Madsen, der nach zwei durchwachsenen Grands Prix in Kroatien und Polen in Prag erstmals ins Finale fahren konnte, und Holder durch. Zmarzlik, der in den Vorläufen mit elf Punkten Zweitbester war, versuchte ebenso erfolglos wie Lindgren im Halbfinale auf der äußeren Linie nach vorne zu kommen und wurde Vierter. Dennoch konnte der Pole die alleinige Führung in der Weltmeisterschaft übernehmen und führt vor dem Grand Prix von Deutschland am nächsten Samstag mit drei Punkten vor Lindgren die Wertung an.

Ergebnisse Speedway-GP Prag/CZ:

1. Martin Vaculik (SK), 20 WM-Punkte/9 Vorlaufpunkte

2. Leon Madsen (DK), 18/10

3. Jack Holder (AUS), 16/10

4. Bartosz Zmarzlik (PL), 14/11

5. Daniel Bewley (GB), 12/13

6. Fredrik Lindgren (S), 11/9

7. Patryk Dudek (PL), 10/9

8. Robert Lambert (GB), 9/8

9. Jason Doyle (AUS), 8/8

10. Maciej Janowski (PL), 7/8

11. Max Fricke (AUS), 6/8

12. Mikkel Michelsen (DK), 5/6

13. Anders Thomsen (DK), 4/5

14. Tai Woffinden (GB), 3/3

15. Kim Nilsson (S), 2/1

16. Vaclav Milik (CZ) 1/1



Semifinale 1: 1. Martin Vaculik, 2. Jack Holder, 3. Daniel Bewley, 4. Patryk Dudek



Semifinale 2: 1. Leon Madsen, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Fredrik Lindgren, 4. Robert Lambert



Finale: 1. Martin Vaculik, 2. Leon Madsen, 3. Jack Holder, 4. Bartosz Zmarzlik

Stand nach 3 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 50 Punkte

2. Fredrik Lindgren (S), 47

3. Jack Holder (AUS), 42

4. Martin Vaculik (SK), 41

5. Jason Doyle (AUS), 36

6. Robert Lambert (GB), 32

7. Daniel Bewley (GB), 32

8. Leon Madsen (DK), 30

9. Tai Woffinden (GB), 24

10. Max Fricke (AUS), 24

11. Mikkel Michelsen (DK), 22

12. Patryk Dudek (PL), 17

13. Maciej Janowski (PL), 17

14. Anders Thomsen (DK), 12

15. Kim Nilsson (S), 6

16. Batlomiej Kowalski (PL), 4

17. Matej Zagar (SLO), 1

18. Vaclav Milik (CZ), 1