Thorn-GP: Saisonfinale mit Kai Huckenbeck im Stream

Es geht um den Weltmeistertitel, um WM-Bronze und um die Fixplätze für den Speedway-GP 2024: Mittendrin im Saisonfinale in Polen, das live auf Discovery+ im Stream gezeigt wird, ist Kai Huckenbeck.

Am Samstag werden im polnischen Thorn (Torun) sämtliche Entscheidungen im Speedway-Grand-Prix 2024 fallen, auch dieses Rennen wird wie schon das letzte in Vojens mit deutscher Beteiligung stattfinden. Andzejs Lebedevs wird erneut den verletzten Anders Thomsen ersetzen und anstelle von Tai Woffinden wird Kai Huckenbeck zu einem weiteren Einsatz kommen. Der Tscheche Jan Kvech wäre ebenfalls als Nachrücker dabei gewesen, fällt nun aber selbst verletzt aus, was den US-Amerikaner Luke Becker an den Start bringt.

Im Kampf um Platz 1 steht Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik nach seinem Fauxpas mit dem falschen Rennoverall in Vojens unter Zugzwang, da Fredrik Lindgren mit nur noch sechs Punkten Rückstand nun wieder eine realistische Chance auf den WM-Titel hat. Verpasst Zmarzlik das Tagesfinale und Lindgren siegt, wäre der Schwede neuer Weltmeister. Zieht Zmarzlik ins Finale ein, könnte Lindgren bei einem Sieg maximal ein Stechen um den Titel erzwingen.

Auf dem dritten Gesamtrang liegen derzeit der Australier Jack Holder und der Slowake Martin Vaculik mit jeweils 113 Punkten. In diesem Duell ist die Rechnung einfach: Wer das Rennen besser abschließt, bekommt WM-Bronze.

Ebenfalls spannend ist das Duell um die Top-Sechs-Ränge, welche einen Platz im Grand Prix 2024 garantieren. Aus dem Trio Daniel Bewley (98 Punkte), Robert Lambert (97) und Leon Madsen (95) auf den Plätzen 5 bis 7 wird einer durch den Rost fallen. Theoretisch könnte sogar noch Jason Doyle mit 88 Zählern in die Top-Sechs vorrücken, dazu müssten aber zwei der drei vor ihm liegenden Fahrer patzen.

Die Bühne für einen Abend voller Drama und Spannung ist bereitet, wer die Rennen nicht live im Stadion verfolgen kann, hat die Chance, ab 12:55 Uhr das Qualifying und ab 18:30 Uhr die Rennen live auf Discovery+ im Stream anzuschauen.

Stand nach 9 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 138 WM-Punkte

2. Fredrik Lindgren (S), 132

3. Martin Vaculik (SK), 113

4. Jack Holder (AUS), 113

5. Daniel Bewley (GB), 98

6. Robert Lambert (GB), 97

-------------------------------------------

7. Leon Madsen (DK), 95

8. Jason Doyle (AUS), 88

9. Max Fricke (AUS), 74

10. Tai Woffinden (GB), 64

11. Patryk Dudek (PL), 62

12. Mikkel Michelsen (DK), 53

13. Kim Nilsson (S), 43

14. Maciej Janowski (PL), 43

15. Anders Thomsen (DK), 36

16. Andzejs Lebedevs (LV), 24

17. Kai Huckenbeck (D), 6

18. Jacob Thorssell (S), 6

19. Rasmus Jensen (DK), 6

20. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

21. Francis Gusts (LV), 2

22. Vaclav Milik (CZ), 1

23. Szymon Wozniak (PL), 1

24. Matej Zagar (SLO), 1

25. Jan Kvech (CZ), 0