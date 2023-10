Thorn-GP: Bartosz Zmarzlik erobert den vierten Titel

Bis zum Finale in Polen war der Titelkampf offen, doch Bartosz Zmarzlik ließ in Thorn (Torun) nichts anbrennen und gewann zum vierten Mal die Speedway-Weltmeisterschaft. Die Bronzemedaille holte Martin Vaculik.

Dass der Fauxpas mit dem falschen Rennoverall, und der damit verbundenen Disqualifikation, beim dänischen Grand Prix in Vojens am Ende nicht den WM-Titel kostete, dafür sorgte Bartosz Zmarzlik selbst. Der Pole gewann den letzten Grand Prix der Saison 2023 in Thorn und machte damit sämtliche Rechenspiele, anhand derer Verfolger Fredrik Lindgren noch hätte Weltmeister werden können, überflüssig. Lindgren tat zwar sein Möglichstes, in dem er nach einem Wechsel des Motorrads zur Mitte des Rennens bis ins Finale fuhr, doch gegen Zmarzlik war kein Kraut gewachsen.

Im Kampf um WM-Bronze konnte Martin Vaculik seine erste WM-Medaille gewinnen und damit auch die erste für die Slowakei. Der 33-Jährige kam wie Konkurrent Jack Holder bis in die Halbfinals. Da Holder im ersten Halbfinale als Vierter ausgeschieden war und der Slowake mehr Punkte in den Vorläufen geholt hatte, stand Vaculik bereits vor seinem Halbfinale als WM-Dritter fest.

Im Duell um die Top-Sechs, die einen Startplatz im Grand Prix 2024 garantieren, fiel im 18. Lauf eine Entscheidung, als Robert Lambert seinen Landsmann Daniel Bewley in der letzten Kurve noch abfing. Lambert kegelte Bewley damit aus den Top-8 des Tages – und da Lambert und auch Leon Madsen die Top-Acht erreichten, rutschte Bewley aus den Top-Sechs im Gesamtklassement und muss somit fürs kommende Jahr auf eine Wildcard hoffen.

Kai Huckenbeck war wieder als Nachrücker mit dabei und konnte zwei Laufsiege, unter anderen gegen Weltmeister Bartosz Zmarzlik und Vize Fredrik Lindgren, einfahren. Da Huckenbeck im ersten Lauf nach einer Kollision disqualifiziert wurde, verpasste er die Top-Acht des Abends und wurde 12.

Ergebnisse Speedway-GP Thorn/PL:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 20 WM-Punkte/12 Vorlaufpunkte

2. Fredrik Lindgren (S), 18/10

3. Leon Madsen (DK), 16/9

4. Patryk Dudek (PL), 14/8

5. Martin Vaculik (SK), 12/10

6. Robert Lambert (GB), 11/9

7. Jack Holder (AUS), 10/9

8. Max Fricke (AUS), 9/8

9. Jason Doyle (AUS), 8/8

10. Andrzej Lebedevs (LV), 7/7

11. Daniel Bewley (GB), 6/7

12. Kai Huckenbeck (D), 5/6

13. Dominik Kubera (PL), 4/5

14. Mikkel Michelsen (DK), 3/5

15. Luke Becker (USA), 2/4

16. Kim Nilsson (S), 1/3



Halbfinale 1: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Patryk Dudek, 3. Robert Lambert, 4. Jack Holder



Halbfinale 2: 1. Fredrik Lindgren, 2. Leon Madsen, 3. Martin Vaculik, 4. Max Fricke



Finale: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Fredrik Lindgren, 3. Leon Madsen, 4. Patryk Dudek

Endstand nach 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 158 WM-Punkte

2. Fredrik Lindgren (S), 150

3. Martin Vaculik (SK), 125

4. Jack Holder (AUS), 123

5. Leon Madsen (DK), 111

6. Robert Lambert (GB), 108

-------------------------------------------

7. Daniel Bewley (GB), 104

8. Jason Doyle (AUS), 96

9. Max Fricke (AUS), 83

10. Patryk Dudek (PL), 76

11. Tai Woffinden (GB), 64

12. Mikkel Michelsen (DK), 56

13. Kim Nilsson (S), 44

14. Maciej Janowski (PL), 43

15. Anders Thomsen (DK), 36

16. Andzejs Lebedevs (LV), 31

17. Kai Huckenbeck (D), 11

18. Mads Hansen (DK), 10

19. Rasmus Jensen (DK), 6

20. Jacob Thorssell (S), 6

21. Dominik Kubera (PL), 4

22. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

23. Luke Becker (USA), 2

24. Benjamin Basso (DK), 2

25. Francis Gusts (LV), 2

26. Steve Worrall (GB), 1

27. Ernests Matjusonoks (LV), 1

28. Szymon Wozniak (PL), 1

29. Vaclav Milik (CZ), 1

30. Matej Zagar (SLO), 1