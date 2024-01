Speedway-GP 2024: Neue Idee und zusätzliche WM-Punkte

Bei den Speedway-GP in Warschau und Cardiff werden dieses Jahr zusätzliche WM-Punkte in einem Sprintrennen im Qualifying vergeben. Am Schluss können diese in der Gesamtwertung entscheidend sein.

Das Qualifying, dessen Ergebnis die Reihenfolge der Fahrer bei der Wahl des Startplatzes bestimmt, erhält bei den Rennen in Warschau (11. Mai) und Cardiff (17. August) eine Aufwertung. Am Vortag der beiden Großevents im SGP-Kalender wird anstelle des traditionellen Qualifyings ein Sprintrennen um WM-Punkte ausgetragen.

Bei diesen beiden Veranstaltungen werden die 16 Teilnehmer in vier Gruppen zu je vier Fahrern gelost und gehen zweimal für zwei Minuten auf die Strecke. In diesen Gruppen versuchen die Teilnehmer die schnellste Runde in ihrem Quartett zu erzielen, denn der Sieger einer jeden Gruppe qualifiziert sich für einen Extra-Heat, an dem die vier Zeitschnellsten teilnehmen.

Der Einzug in diesen Sprintlauf, der klassisch über vier Runden gefahren wird und für den der Schnellste der Qualifizierten als Erster den Startplatz wählen darf, sichert den Fahrern als Lohn Punkte für die Gesamtwertung. Der Sieger erhält vier WM-Punkte, der Zweite drei, der Dritte zwei und der Letztplatzierte noch einen Punkt. Zudem wählt der Sieger des Sprintlaufs auch als Erster seinen Startplatz für den tags darauf folgenden Grand Prix.

Bei allen anderen Grands Prix findet das Qualifying ohne Sprintrennen statt. Zur Saison 2024 wird das Qualifying auch für die SGP2-Events in Malilla, Riga und Thorn (Torun) eingeführt.

«Wir wollen den Fans, die in den Stadien und zu Hause zuschauen, etwas mehr bieten, die Sprintrennen verleihen dem Qualifying mehr Bedeutung», so SGP-Renndirektor Phil Morris. Der Engländer betont, dass die vergebenen Punkte am Ende ausschlaggebend sein können. «In diesem einen Lauf gibt es in Summe für die vier Fahrer zehn WM-Punkte, das könnte also von enormer Bedeutung sein. Es könnte einen Unterschied machen, ob ein Fahrer Weltmeister wird oder nicht. Oder ob er eine Medaille gewinnt. Und es kann sich auf die Chancen auswirken, für 2025 in der Serie zu bleiben.»