Gorican-GP: Australischer Doppelsieg – Huckenbeck 6.

Kai Huckenbeck hat mit dem sechsten Rang in Gorican einen starken Einstand im Speedway-GP hingelegt und war nahe am Finale dran. In diesem gewann Jack Holder zum ersten Mal und ist damit auch WM-Leader.

Vor der Saison formulierte Jack Holder einen Grand-Prix-Sieg als eines seiner Ziele für 2024 – dieses erreichte er bereits beim WM-Auftakt am Samstagabend in Kroatien. Der Australier hatte nach Abschluss der Vorläufe zwölf Zähler auf dem Konto und war damit Punktbester. Mit elf Zählern folgten Weltmeister Bartos Zmarzlik und der Brite Robert Lambert, die beide ein starkes Rennen fuhren, aber auch jeweils einmal Letzter wurden. Mit Martin Vaculik, dem WM-Dritten des Vorjahres, Europameister Mikkel Michelsen sowie den Briten Tai Woffinden und Daniel Bewley verpassten einige prominente Namen den Einzug in die Halbfinals.

Souverän schaffte hingegen GP-Rookie Kai Huckenbeck in Gorican die Top-Acht. Mit einem Laufsieg legte er perfekt los, mit fünf von sechs Zählern aus den letzten beiden Läufen machte der 31-Jährige den Einzug ins Halbfinale perfekt. Für sein Halbfinale konnte Huckenbeck den roten Startplatz wählen, da Jack Holder als Topscorer den blauen nahm. Der Norddeutsche konnte den inneren Startplatz nicht ideal nutzen, Holder übernahm vom Start weg die Führung. Huckenbeck war Zweiter, ließ aber eingangs der Zielkurve die Tür für den erfahrenen Jason Doyle offen, der den zweiten Platz schnappte und Huckenbecks Traum vom Finale beendete.

Im zweiten Semifinale nutzte Fredrik Lindgren die Gunst der Stunde und schaffte mit Zmarzlik den Finaleinzug – wie Doyle hatte sich Lindgren mit acht Zählern in die Halbfinals gezittert. Das bedeutete das Aus von Lambert, der in den ersten vier Durchgängen nur von Zmarzlik zu schlagen war und den Abend als Fünfter beendete.

Für das Finale wählte Holder erneut den blauen Startplatz und setzte sich von diesem in Front, während Doyle anfänglich massiven Druck ausübte. Zmarzlik erwischte in der Startkurve eine Rille und konnte nicht mehr auf die Podestplätze vorfahren, die sich Doyle und Lindgren neben Sieger Holder sicherten.

«Nach einem schlechten Rennen in Polen am Vortag und dem letzten Platz im Qualifying habe ich nicht mit diesem Ergebnis gerechnet», so Doyle, der in Gorican keinen einzigen Laufsieg feiern konnte und der einmal stürzte und deswegen vom Wiederholungslauf ausgeschlossen wurde. «Meine Mechaniker haben einen großartigen Job gemacht. Das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist ins Halbfinale zu kommen, dann ist vieles möglich.»

Marius Hillebrand, im Qualifying erstaunlicher Elfter, kam als zweite Bahnreserve nicht zum Einsatz.

Ergebnisse Speedway-GP Gorican/HR:

1. Jack Holder (AUS), 20 WM-Punkte/12 Vorlaufpunkte

2. Jason Doyle (AUS), 18/8

3. Fredrik Lindgren (S), 16/8

4. Bartosz Zmarzlik (PL), 14/11

5. Robert Lambert (GB), 12/11

6. Kai Huckenbeck (D), 11/10

7. Leon Madsen (DK), 10/9

8. Dominik Kubera (PL), 9/8

9. Mikkel Michelsen (DK), 8/7

10. Martin Vaculik (SK), 7/7

11. Szymon Wozniak (PL), 6/6

12. Jan Kvech (CZ), 5/6

13. Andzejs Lebedevs (LV), 4/5

14. Daniel Bewley (GB), 3/5

15. Matej Zagar (SLO), 2/4

16. Tai Woffinden (GB), 1/3



1. Halbfinale: 1. Jack Holder, 2. Jason Doyle, 3. Kai Huckenbeck, 4. Dominik Kubera



2. Halbfinale: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Fredrik Lindgren, 3. Robert Lambert, 4. Leon Madsen



Finale: 1. Jack Holder, 2. Jason Doyle, 3. Fredrik Lindgren, 4. Bartosz Zmarzlik



WM-Stand entspricht nach 1 von 11 Rennen dem Ergebnis