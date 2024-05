Landshut-GP: Was den Zuschauern vor Ort geboten wird

Sportlich gesehen ist der Grand Prix das Nonplusultra. Im Vorfeld des Speedway-Rennens in Landshut wird am Samstag rund ums Stadion mächtig aufgefahren, inklusive eines Hauchs von Hollywood.

Bevor sich am Samstagabend um 19 Uhr das erste Mal das Startband zum Trans-MF Speedway-Grand-Prix von Deutschland in der One-Solar-Arena Landshut hebt, geht es im Vorfeld der Arena rund. Ab 13:30 Uhr fahren im Halbstundentakt Busse von der Grieserwiese ans Stadion und zudem fährt am Nachmittag um 15:30 Uhr, 16:30 Uhr 17:30 Uhr eine Linie vom Festplatz Ergolding zum Stadion und auch nach dem Rennen wieder zurück.

Um 12 Uhr öffnen das Stadion und die Fanzone ihre Tore für die Fans, um 15 Uhr wird das Qualifying gefahren, aus dem sich dann die Startaufstellung für den Abend ergibt. In der Fanzone werden sich am Nachmittag auch das Grand-Prix-Maskottchen Speedy (ab 14 Uhr) und die Monster-Girls (ab 16 Uhr) blicken lassen und es bietet sich die Chance für Fotos. Um 16:30 Uhr lassen sich die Protagonisten des Hauptrennens sehen, wenn es im Anschluss ans Qualifying die Autogrammstunde mit allen Fahrern gibt.

Wie schon in Warschau wird es auch in Landshut wieder zur Promo des neuen Warner-Brothers-Films «Furiosa: A Mad Max Saga» einen Extra-Bereich mit spezieller Fotokabine, oder der Chance auf dem roten Teppich ein Bild zu machen, geben. «Das ist wirklich die perfekte Partnerschaft. Der Speedway-GP ist das ultimative Familien-Extremsport-Event, und wir können die Veröffentlichung von Furiosa nicht erwarten», so GP-Direktorin Laura Manciet. «Die Fans haben eine große Chance, einen Vorgeschmack auf den Film in der Speedway-GP-Fanzone zu bekommen.»

Um 18:30 Uhr wird die Fanzone geschlossen und das Geschehen ins Stadion verlagert, wo um 18:50 Uhr das Rennen eröffnet und die Nationalhymne von Bernhard Hirtreiter, der von 1997 bis 2006 zu den jungen Tenören gehörte, gesunden wird.

Zeitplan für den Deutschland-GP:

9:00 Öffnung Welcome-Center (Gäste)

9:00 Zugang für Aktive/Akkreditierte

12:00 Tageskasse und Stadionöffnung

15:00 Qualifying/Training

16:30–17:00 Autogrammstunde der Fahrer in der Fanzone

16:15–17:30 Fahrerlagerzugang mit Gästepass

18:50 Eröffnung und Hymne

19:00 Rennstart

Ca. 21:45 Siegerehrung