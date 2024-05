Speedway-GP in Landshut: Samstagabend live im Free-TV 17.05.2024 - 13:22 Von Ivo Schützbach

© Eurosport Eurosport sendet live und gratis aus Landshut

Am 18. Mai findet in Landshut der dritte Speedway-Grand-Prix des Jahres statt, der Bahnsporthöhepunkt in Deutschland. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat mehr Zuschaumöglichkeiten als sonst.