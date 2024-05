Speedway-GP: Jack Holder sagt Zmarzlik den Kampf an 19.05.2024 - 16:10 Von Manuel Wüst

© Pabijan Jack Holder (rot) vor Bartosz Zmarzlik

Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik hat zwar in diesem Jahr noch keinen Speedway-GP gewonnen, doch in Landshut die Spitze in der WM übernommen. Mit Jack Holder und Jason Doyle sitzen ihm zwei Australier im Nacken.