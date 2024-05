Dominik Kubera: Eine exzellente Nacht beim ersten Mal 22.05.2024 - 20:31 Von Manuel Wüst

© Pabijan Dominik Kubera vor Robert Lampert und Tai Woffinden

Sowohl beim Grand Prix in Landshut als auch bei der WM-Qualifikation in Abensberg war Dominik Kubera in den Top-4 zu finden. In Abensberg schaffte er den Podestplatz, den er bereits in Landshut wollte.