SGP Prag: FIM und Discovery laden den Nachwuchs ein

Vermarkter Warner Bros. Discovery Sports führte mit der Übernahme des Speedway-Grand-Prix einen mehrstufigen Unterbau ein. In Prag sind die Jüngsten des SGP4 zu einem Trainingscamp dabei.

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni sind Jugendliche im Alter von 10–13 Jahren aus acht Ländern in der dreitätigen SGP-Academy in Prag dabei und werden in verschiedenen Aspekten des Sports trainiert, um auf dem erfolgreichen SGP4-Start aus dem Vorjahr aufzubauen. Als Trainer stehen neben dem tschechischen Lokalhelden Tomas Topinka gleich zwei Multiweltmeister parat: Tony Rickardsson und Greg Hancock werden ihre Erfahrungen weitergeben.

«Wir waren mit dem Start des SGP4-Programms 2023 sehr zufrieden, die Entwicklung der SGP-Academy mit WBD Sports ist der nächste große Schritt für uns», kommentierte FIM-Bahnsport-Boss Armando Castagna. «Die jungen Fahrer in diesem Umfeld zu haben, und sie bei einem FIM-Speedway-Event hinter die Kulissen blicken zu lassen, ist eine großartige Möglichkeit, sie zu inspirieren und zu fördern, wenn sie die nächsten Schritte in unserem Sport machen.»

Neben dem Training auf der Strecke werden den Nachwuchsfahrern auch wichtige Aspekte rund um den Sport im Bereich der Regeln sowie der Arbeit an den Bikes und deren Pflege vermittelt. Als wichtiger Teil ist auch die Medienarbeit eingeplant: Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, in Schein-Pressekonferenzen und gestellten TV-Interwies am Umgang mit den Medien zu arbeiten. Sie sollen auch lernen, wie sie ihre Social-Media-Kanäle nutzen können.

«Es geht nicht um den Speed in dieser Phase. Es geht darum, ihnen von Anfang an die richtige Technik beizubringen», äußerte sich Rickardsson. «Wir wollen zeigen, wie es an einem Grand-Prix-Wochenende ist, und sie alle Schritte vom Qualifying bis zum Rennen verfolgen lassen.»

«Die SGP-Academy nur zwei Wochen vor dem diesjährigen SGP4-Event in Malilla ermöglicht es unseren jungen Fahrern, wichtige Kenntnisse auf und neben der Strecke zu gewinnen, während sie von einigen der Besten in der Szene lernen», hielt Laura Manciet fest, Direktorin der Speedway-WM. «WBD Sports hofft, dass die Mitglieder dieser SGP-Academy-Klasse durch SGP3 für U16- und SGP2 für U21-Fahrer vorankommen, bevor sie es schließlich in den Speedway-GP schaffen und mit den Besten der Welt fahren. Dies ist der nächste Schritt in unserer Vision, die Stars der Zukunft zu entwickeln.»