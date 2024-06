Malilla im Live-Stream: SGP2-Auftakt und Schweden-GP

Mit dem SGP4, SGP2, dem SGP-Qualifying und dem Speedway-Grand-Prix von Schweden ist am Freitag und Samstag in Malilla allerhand geboten. Discovery+ überträgt im kostenpflichtigen Live-Stream.

Im schwedischen Malilla werden gleich drei SGP-Events ausgefahren. Los geht’s am Freitag mit dem ersten von drei SGP2-Rennen, in denen der U21-Weltmeister ermittelt wird. Nach den Qualifikationen wurden die permanenten Wildcards vergeben. Norick Blödorn hat den Start in der Europameisterschaft vorgezogen, seine Hoffnung auf eine SGP2-Wildcard erfüllte sich nicht, womit kein deutscher Teilnehmer dabei sein wird.

Zu den zwölf Fahrern aus den Qualifikationen wurden die Dänen Mikkel Andersen und Villads Nagel nominiert, die vor zwei Jahren noch in der SGP3-Klasse auf dem Podium standen. Komplettiert wird das Line-up durch den Polen Bartosz Banbor.

Der Samstag steht im Zeichen der 11–13-jährigen Nachwuchstalente, aus Deutschland wird Erik Barth mit dabei sein, der bereits im Rahmen des tschechischen Grand Prix von Prag an einem dreitätigen SGP4-Trainingslager teilnahm.

Auf Discovery+ können die Fans am Samstag bereits am Nachmittag live das Qualifying und die daraus resultierende Vergabe der Startplätze verfolgen. Im schwedischen Grand Prix geht es am Abend um Punkte im WM-Feld, das sich nach den ersten vier Events so langsam sortiert. Bartosz Zmarzlik bietet sich die Chance, den Gegnern weiter zu enteilen, während Kai Huckenbeck an seinen starken Saisonauftakt anknüpfen möchte. Eine Überraschung dürfte dem Letten Andzejs Lebedevs zuzutrauen sein, der den EM-Auftakt deutlich gewann und auch in der schwedischen Liga zuletzt zu überzeugen wusste.

Malilla im Discovery-Livestream:



Freitag, 14. Juni:

18:45 Uhr – 21:35 Uhr: SGP2 Rennen



Samstag, 15. Juni:

14:55 Uhr – 15:45 Uhr: SGP Qualifying

18.30 Uhr – 22:00 Uhr: SGP Rennen

Stand nach 4 von 11 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 66 WM-Punkte

2. Jack Holder (AUS), 54

3. Robert Lambert (GB), 53

4. Jason Doyle (AUS), 47

5. Martin Vaculik (SK), 47

6. Mikkel Michelsen (DK), 47

7. Fredrik Lindgren (S), 44

8. Dominik Kubera (PL), 39

9. Daniel Bewley (GB), 33

10. Leon Madsen (DK), 32

11. Szymon Wozniak (PL), 32

12. Kai Huckenbeck (D), 27

13. Andzejs Lebedevs (LV), 22

14. Tai Woffinden (GB), 17

15. Jan Kvech (CZ), 13

16. Max Fricke (AUS), 10

17. Vaclav Milik (CZ), 4

18. Mateusz Cierniak (PL), 3

19. Norick Blödorn (D), 2

20. Matej Zagar (SLO), 2

SGP2-Line-up:

Nazar Parnitskyi (UA)

Sebastian Szostak (PL)

Casper Henriksson (S)

Bastian Pedersen (DK)

Wiktor Przyjemski (PL)

Jesper Knudsen (DK)

Jakub Krawczyk (PL)

William Drejer (DK)

Mathias Pollestad (N)

Francis Gusts (LV)

Leon Flint (GB)

Philip Hellström-Bängs (S)

Bartosz Banbor (PL)

Villads Nagel (DK)

Mikkel Andersen (DK)