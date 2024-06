Doppelter GP-Event in Polen im Speedway-Livestream 28.06.2024 - 11:05 Von Manuel Wüst

© Pabijan Landsberg verfügt über ein beeindruckendes Speedway-Stadion

Der Speedway-GP geht am Samstag in Landsberg in die sechste Runde und danach in die Sommerpause. Der Event aus Polen wird live im Stream bei Discovery+ zu sehen sein, auch das SGP3-Rennen am Freitag.