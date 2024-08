England: Emil Sayfutdinov übersteht Horror-Crash

Es war die große Schrecksekunde beim Speedway-Ligamatch zwischen Ipswich und Sheffield: Emil Sayfutdinov stürzte und wurde vom Bike von Chris Harris hart getroffen, seither liegt der Russe im Krankenhaus.

Ein spannendes Ligamatch boten die Ipswich Witches und die Sheffield Tigers am Donnerstagabend in der britischen Liga. Die Führung wechselte mehrfach und nachdem das Rennen vor den letzten beiden Läufen ausgeglichen war, konnte sich Ipswich mit einem 4:2 im 14. Lauf in Führung bringen.

Im 15. Heat ging es um den Sieg, da die Gäste mit nur zwei Zählern führten. In jenem entscheidenden Lauf kämpften Emil Sayfutdinov für Ipswich und Jack Holder um die Spitze. Nachdem Sayfutdinov in der Startkurve innen an Holder vorbeiging, konterte dieser in der Zielkurve und Emil ging weit nach außen. Nach dem Scheitelpunkt der Kurve ging dem Russen der Platz aus und er kollidierte mit den Airfences. Von dort wurde der 34-Jährige auf die Strecke zurückgeschleudert und von Chris Harris getroffen, der nicht mehr ausweichen konnte.

Das Rennen endete nach dem Sturz nicht nur mit einer Niederlage für Ipswich, sondern für Sayfutdinov mit ärztlicher Behandlung. «Nach dem Unfall musste ich in Sheffield ins Krankenhaus. Dort wurde mein Körper geröntgt und die Ärzte konnten bestätigen, dass nichts gebrochen ist, was ich bereits auf der Rennstrecke gespürt hatte», teilte Sayfutdinov in den sozialen Medien mit. «Ich habe eine große Schnittwunde am Gesäß davongetragen, die genäht werden musste, und ich werde noch bis Samstag im Krankenhaus bleiben. Ich halte euch auf dem Laufenden, wann ich auf die Bahn zurückkehren kann.»

Ergebnisse Britische Liga, Sheffield vs. Oxford:

1. Sheffield Tigers, 46 Punkte: Jack Holder 16, Kyle Howarth 6, Chris Holder 6, Josh Pickering 5, Chris Harris 11, Jason Edwards 1, Dan Gilkes 1

2. Ipswich Witches, 44 Punkte: Adam Ellis 9, Emil Sayfutdinov 13, Dan Thompson 5, Danny King 4, Keynan Rew 7, Jordan Jenkins 6