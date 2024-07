Polnische Liga: Landshut kämpft gegen letzten Platz

Bitterer Hattrick: Die Trans MF Landshut Devils haben in der Polnischen Speedway-Liga zum dritten Mal in Folge verloren und sind nach dem 42:48 gegen Schneidemühl (Pila) auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Landshut begann zuhause mit einem positiven Signal, gewann doch Kim Nilsson den Auftaktlauf gegen Jonas Jeppesen und Adam Ellis. Doch schon in den Heats 2 und 3 konnten die Gäste jeweils ein 4:2 erzielen. Nach Heat 10 stand es 30:30, ab dann hatte die Mannschaft aus Schneidemühl (Pila) die Nase vorne. Rein rechnerisch wäre in den letzten beiden Läufen mit zwei 5:1 für die Devils noch ein Unentschieden möglich gewesen, und in Heat 14 konnten dies Erik Riss und Kim Nilsson auch gegen Jonas Jeppesen und Mathias Pollestad auf die Bahn zaubern. Die Nerven waren vor dem entscheidenden Lauf 15 zum Zerreißen gespannt, doch es zeichnete sich schon bald ab, dass gegen Viktor Trofymov erneut nichts auszurichten war, sodass dieser Lauf für Landshut mit 2:4 und damit das gesamte Rennen mit 42:48 verloren ging.

Bei den Landshutern, die damit auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht sind, ist vor dem letzten Rennen am kommenden Wochenende im lettischen Dünaburg (Daugavpils) eine genaue Analyse der zurückliegenden Saison angesagt.

«Das ist schwer zu verdauen, dass dies nun eventuell das letzte Heimrennen 2024 gewesen sein könnte», so ein enttäuschter Teammanager Klaus Zwerschina. «Gekämpft, gehofft und doch verloren – das fasst vielleicht am besten zusammen, was passiert ist. Wir haben uns aufgebäumt und sind zweimal zurückgekommen, waren aber letztlich in der Mannschaft nicht konstant genug, um den Vorsprung von Pila egalisieren und dann selbst in Führung gehen zu können. Wunden lecken und abhaken, auch wenn es schwerfällt. Wir haben nun noch eine theoretische Chance, den Einzug in die Play-Offs dennoch zu schaffen, wenn es für uns am kommenden Wochenende gegen Daugavpils gut läuft und uns die Ergebnisse der anderen noch ausstehenden Rennen in die Karten spielen.»

Ergebnisse Polnische Liga:



Trans MF Landshut Devils, 42 Punkte:

Kim Nilsson: 3, 1*, 2*, 2, 2* – 10+3

Erik Riss: 3, 2, 3, 1, 3, 2 – 14

Paco Castagna: 0, 3, 3, 3, 2, 0 – 11

Marius Hillebrand: 0 – 0

Valentin Grobauer: 2, 1, 0 – 3

Marlon Hegener: 2, 0, 0 – 2

Mario Häusl: ex, 0, 0 – 0

Lukas Baumann; 1, 1, 0 – 2



Enea Polonia Pila, 48 Punkte:

Adam Ellis: 1*, 2*, 1, 1 – 5+2

Norbert Kosciuch: 3, 3, 0, 3, 1 –10

Jonas Jeppesen: 2, 2, 1*, 2*, 1 – 8+2

Mathias Pollestad: 2, 0, 2, 3, 0 – 7

Viktor Trofymov: 1, 3, 2, 3, 3 – 12

Dawid Grzeszczyk: 1, 1*, 0 – 2+1

Tobiasz Musielak: 3, 0, 1 – 4

Jonas Knudsen: 0