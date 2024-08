Speedway-Referee und -Funktionär Tony Steele ist tot

Die Nachricht vom Tod des langjährigen Bahnsport-Funktionärs Tony Steele löste eine Welle der Anteilnahme aus. International bekannt wurde der Engländer als Schiedsrichter im Speedway-Grand-Prix.

Aus Großbritannien erreichte uns die Meldung des Tods von Tony Steele (1955–2024), der langjährige Schiedsrichter und Bahnsportfunktionär verstarb im Alter von 69 Jahren. Steele kam bereits Ende der 1960er-Jahre in Leicester mit dem Speedway-Sport in Berührung. Er wurde jedoch kein Rennfahrer, sondern fand den Weg in eine Funktionärslaufbahn und somit auch den zum Schiedsrichter. Neben dieser Funktion wurde er vom Motorrad-Weltverband FIM auch bei hochkarätigen Events als Jury-Präsident eingesetzt.

Bis zum Jahr 2010 agierte Steele auf höchstem Niveau als Schiedsrichter im Speedway-Grand-Prix und war ab dann noch als Referee in Großbritannien tätig. Zudem war er in diversen Gremien und unter anderem Vizepräsident des britischen Verbands ACU, außerdem im Speedway-Control-Büro engagiert. Als Vertreter der ACU war Steele auch bei der FIM im Bahnausschuss tätig.

In seiner Heimat blieb Steele trotz seiner Engagements bei den größten Events im Speedway-Sport, auf der Langbahn und im Eisspeedway auch stets der Basis auf den Grasbahnen verbunden und besuchte auch kleinere Veranstaltungen, was sehr geschätzt wurde.