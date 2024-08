Polnische Liga: AC Landshut über Ausstiegsgerüchte

Der AC Landshut erlebt in der Polnischen Speedway-Liga eine schwierige Saison 2024 und liegt derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. Das führt dazu, dass über die sportliche Zukunft der Bayern diskutiert wird.

Vergangenen Sonntagabend fand für die Landshuter das letzte Vorrunden-Heimrennen in der Polnischen Profiliga statt. «Unmittelbar nach dem Rennen wurden wir mit zahlreichen Gerüchten konfrontiert», teilte Pressesprecherin Claudia Patzak mit. «Zunächst haben wir am kommenden Sonntag im lettischen Daugavpils noch ein Vorrundenrennen zu bestreiten und konzentrieren uns voll darauf. Die Chancen auf eine Play-Off-Teilnahme sind nach der Niederlage gegen Pila stark gesunken, dennoch herrscht erst am Sonntagabend Klarheit über unseren Tabellenplatz und über eine mögliche Play-Off-Teilnahme. Zeitgleich beginnen bereits jetzt die Planungen für 2025.»

«Die laufende Saison ist für unsere Devils zum ersten Mal seit langem geprägt durch Höhen und Tiefen», ergänzte Patzak. «In den letzten Tagen erreichen uns immer wieder wilde Gerüchte über einen möglichen Rückzug aus der polnischen Profiliga. Es gibt in den nächsten Wochen die alljährliche Ligatagung in Polen mit kommenden Veränderungen und Planspielen, zum Beispiel läuft der aktuelle TV-Vertrag aus. In Deutschland findet demnächst ein Sondierungsgespräch mit interessierten Clubs an der Bundesliga statt, an dem natürlich auch der ACL teilnehmen wird. Wir werden auch 2025 wieder einen regelmäßigen Rennbetrieb haben und möchten den Speedwaystandort Landshut ausbauen. An unserer grundsätzlichen Ausrichtung hat sich nichts geändert: Wir wollen den Speedwaysport vorantreiben und unseren deutschen Sportlern einen Weg in den Profisport ermöglichen.»