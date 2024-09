Speedway-GP: Der Auftakt 2025 ist in Deutschland

2025 markiert die 30. Saison des Speedway-Grand-Prix. Im Jubiläumsjahr werden wir eine Veranstaltung weniger sehen, im Kalender gibt es mehrere Umstellungen.

In sieben Ländern wird der Speedway-GP 2025 ausgetragen, neben drei Events in Polen werden wir auch zwei in Großbritannien sehen. In der Vergangenheit erwies sich das National-Stadium in Manchester als erstklassiger Austragungsort für das Speedway der Nationen, am 14. Juni wird der erste von zwei britischen Grand Prix dort stattfinden.

Während Kroatien im Kalender fehlt, ist mit Landshut erneut ein deutscher Austragungsort dabei. Der erste Grand Prix seit vielen Jahren in der Dreihelmstadt war mit ausverkauftem Haus ein Erfolg, im nächsten Jahr wird der Auftakt in der One-Solar-Arena steigen.

«Sofort nach dem Rennen und in den folgenden Tagen gab es die ersten konkreten Gespräche mit dem Vermarkter Warner Bros. Discovery Sports, wobei beiden Seiten schnell klar war, dass es eine Fortsetzung in Landshut geben muss», so ACL-Vize Kerstin Rudolph. «Die Zusammenarbeit war stets angenehm, höchst professionell und am Ende sehr erfolgreich. Ebenso war die Kooperation mit sämtlichen Verbandsverantwortlichen der FIM und des DMSB hervorragend. Die Fans hatten einen tollen Rennabend, und auch die Fahrer fanden das gesamte Event großartig – warum sollten wir es also nicht mehr machen?»

Das Saisonfinale findet bereits Mitte September statt und wird anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Speedway Centers in Vojens ausgetragen. Dort werden der Speedway-Weltmeister, U21-Weltmeister und SGP4-Champion gekürt.

«Die nächste Saison markiert das 30-jährige Jubiläum des Speedway-Grand-Prix und es passt besonders, dass mit Breslau und Vojens zwei Strecken dabei sind, die schon 1995 in der ersten Saison dabei waren», kommentierte FIM-Bahnsportchef Armando Castagna.

Im Anschluss an die GP-Saison wird das Speedway der Nationen mit 15 Ländern im Herbst im polnischen Thorn (Torun) ausgetragen, wo 2025 kein Grand Prix stattfinden wird.

Kalender 2025:



Speedway-Grand-Prix:

3. Mai – Landshut (D)

17. Mai – Warschau (PL)

31. Mai – Prag (CZ)

14. Juni – Manchester (GB)

21. Juni – Landsberg (PL)

5. Juli – Malilla (S)

2. August – Riga (LV)

16. Juni – Cardiff (GB)

30. August – Breslau (PL)

13. September – Vojens (DK)



Speedway der Nationen:

30. September – Semifinale 1 – Thorn (PL)

1. Oktober – Semifinale 2 – Thorn (PL)

3. Oktober – SON 2 Finale – Thorn (PL)

4. Oktober – SON Finale – Thorn (PL)



SGP2:

4. Juli – Malilla (S)

1. August – Riga (LV)

12. September – Vojens (DK)



SGP3:

30. Mai – SGP3 Prag (CZ)



SGP4:

13. September – Vojens (DK)