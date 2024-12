Bauer sucht Frau: Mochners Flirt auf der Speedwaybahn

Obwohl Andre Mochner seit 2015 keine Rennen fuhr, schnellten die Clicks auf seinem SPEEDEEK.com-Steckbrief in die Höhe, nachdem er bei der RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» seine Fahrkünste auf dem Speedway-Bike zeigte.

Unweit der Speedwaybahn in Moorwinkelsdamm liegt der Hof von Andre Mochner, der als einer von 14 Landwirten in der 20. Staffel der RTL-Show «Bauer sucht Frau» seine Herzensdame sucht. «Nachdem eine langjährige Beziehung auseinanderging, habe ich immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt da mitzumachen, im Februar habe ich mich dann spontan angemeldet und meine Bewerbung abgeschickt. Es ging einige Zeit ins Land, bis ein Anruf kam – daraufhin ging mir erst mal der Arsch auf Grundeis», erzählte Andre SPEEDWEEK.com. «Ich habe das mit dem Bewerbungsverfahren durchgezogen, bis ich den endgültigen Anruf bekam, dass die mich in der 20. Staffel dabeihaben wollen.»

Bereits in dieser Phase kam Mochners sportliche Vergangenheit ins Spiel, denn der Norddeutsche fuhr jahrelang Speedway und war in der U21 und U19 bei Welt- und Europameisterschaftsrennen dabei. «Speedway war von Anfang ein Thema, ich habe dem Sport ja nicht abgeschworen, nur weil ich aufgehört habe. Der Sport ist noch immer ein Riesenteil von mir und gehört genauso zu meinem Leben wie die Landwirtschaft», so der inzwischen 30-Jährige, der nach einem Sturz seine Laufbahn beenden musste. «2015 bin ich beim Master of Speedway in Moorwinkelsdamm im B-Feld im ersten Lauf in Führung liegend mit einem Aufsteiger abgestiegen und habe mir zwei Lendenwirbel gebrochen. Glück im Unglück war, dass es ein stabiler Bruch war und mir in Anführungsstrichen nichts Wilderes passiert ist. Heute bin ich hier und da noch ein wenig eingeschränkt, aber das ist nicht der Rede wert. Das war immer mein Lieblingssport und ich habe das ganze Drumherum genossen, solange ich das gemacht habe. Aber nach der Verletzung habe ich mich für das Karriere-Ende entschieden.»

Statt auf Speedwaybikes ging es für Andre mit Erntemaschinen im Alltag weiter, er arbeitet bei einem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen, und übernahm dann auch den väterlichen Betrieb mit Pferdepensionsstall und einer Rindermast.

Als Landwirt führte Mochners Weg hin zur Partnersuche im Fernsehen. «Ich hatte mir zum Scheunenfest zwei Frauen eingeladen und mich überraschen lassen. Als Sophie reinkam, habe ich mich direkt entschieden, Sophie zur Hofwoche einzuladen», schmunzelte er, der seiner Auserwählten in der zehnten Folge Anfang Dezember seine Fahrkünste auf der Speedwaybahn zeigte. «Sie war sehr interessiert an dem Sport und ich habe ihr auch abseits der Kamera viel gezeigt und erklärt. Ich habe sie auch eine Runde langsam mitgenommen und im Nachhinein, als die Kamera weg war, haben wir dann noch mit einer PW50 ein paar Runden gedreht, mit der sie auch allein gefahren ist. Es war echt schön, den Sport, den sie vorher nicht kannte, mit ihr zu teilen.»

Ermöglicht wurden die Dreharbeiten vom MSC Moorwinkelsdamm, dem Mochner eng verbunden ist. «Ich bin dem Verein immer noch dankbar, weil sie mir zu meiner aktiven Zeit vieles ermöglicht haben, sodass ich immer, wenn ich was testen musste, auf die Bahn konnte und so weiter. Wenn heute die Jugend trainiert, greife ich ihnen gerne unter die Arme, bin gern mit dabei und gebe den Kleinen weiter, was ich in meiner Zeit gelernt habe. Wenn dann Jungs wie Thies Schweer Tipps annehmen und das funktioniert, dann macht das mir natürlich auch Spaß. Und wenn der Club mal meine Schlepper braucht, dann helfe ich gerne aus. Wenn ich im Sommer Zeit habe, besuche ich in der näheren Umgebung gerne noch Rennen, wo es passt. Die Arbeit in der Landwirtschaft geht halt vor. Wenn wir in der Saison sind, ist die Bahnsportsaison auch immer im vollen Gange.»

Wie es mit Andre Mochner und Sophie weitergeht, wird in den Folgen der TV-Romanze «Bauer sucht Frau» an den Montagen bis Weihnachten immer um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.