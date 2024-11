Speedway-WM: FIM streicht eine Qualifikationsrunde

Nachdem der Rennkalender für die Eisspeedway-Weltmeisterschaft und den Speedway-Grand-Prix bekanntgegeben wurden, folgen nun die Termine für weitere Prädikate.

Mit der Bekanntgabe der Qualifikationsrunden für den Speedway-Grand-Prix-Challenge sowie jenen zum SGP2 und SGP3 wurden vom Motorrad-Weltverband FIM weitere Termine für 2025 veröffentlicht. Im Gegensatz zu den vergangenen Saisons wird es im kommenden Jahr nur drei Veranstaltungen für die Qualifikation zum Challenge geben. Neben Scharnowitz (Slowakei) und Lonigo (Italien) wird wiederum eine in Deutschland stattfinden und in Abensberg ausgetragen. Das entscheidende Rennen um den Einzug in den Grand Prix 2026 findet am 9. August im dänischen Holsted statt.

Die drei Qualifikationsrunden zum SGP2 werden allesamt am 24. Mai gefahren, die Finalserie beginnt am 4. Juli in Malilla und umfasst drei Events.

Qualifikations-Termine 2025:



SGP:

7. Juni – Qualifikationsrunde 1 – Scharnowitz (SK)

7. Juni – Qualifikationsrunde 2 – Lonigo (I)

9. Juni – Qualifikationsrunde 3 – Abensberg (D)

9. August – Challenge – Holsted (DK)



SGP2:

24. Mai – Qualifikationsrunde 1 – Pardubitz (CZ)

24. Mai – Qualifikationsrunde 2 – Glasgow (GB)

24. Mai – Qualifikationsrunde 3 – Debrezin (H)



SGP3:

24. Mai – Semifinale 1 & 2 – Krsko (SLO)