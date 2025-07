Malilla-GP im Livestream: Beide Rennen mit Deutschen

Speedway-GP und SGP2 – beides an diesem Wochenende in Malilla. Mit Kai Huckenbeck und Norick Blödorn ist jeweils ein Deutscher dabei, die Rennen werden im kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ übertragen.

Während im SGP2 der Event in Malilla am Freitagabend den Saisonauftakt der drei Rennen umfassenden Serie darstellt, steht im SGP am Samstag bereits Veranstaltung Nummer 7 von 10 an.



Für Brady Kurtz, der als Rookie Weltmeister Bartosz Zmarzlik fordern kann, wird es darum gehen, den Abstand von derzeit elf Zählern nicht anwachsen zu lassen – oder idealerweise zu verkürzen. Auch um die wichtigen Plätz 3 und 7, der letzte Medaillenplatz und jene Position, die den verbleib im Grand Prix garantiert, ist noch nichts entschieden.

Der Lette Andzejs Lebedevs ist derzeit Siebter, könnte nach starkem Saisonstart und einem Leistungseinbruch in den letzten Rennen in Schweden aber aus den Top-7 herausrutschen. Vor allen Vizeweltmeister Robert Lambert und Dominik Kubera drängen nach, die in Landsberg zuletzt aber auch nur bedingt abgeliefert haben. Die beiden Dänen Anders Thomsen und Mikkel Michelsen liegen nur acht Punkte hinter Lebedevs und sind damit noch in Reichweite.

Für Deutschlands GP-Teilnehmer Kai Huckenbeck, der beim letzten Event in Polen stark anfing, dann aber unverschuldet stürzte, geht es darum, an diese Form anzuknüpfen.



Mit dem Sieg in der Qualifikationsrunde in Debrezin ist Norick Blödorn im SGP2, der Weltmeisterschaft der U21-Fahrer, als einziger Deutscher dabei. Der 21-Jährige darf aufgrund seiner bisherigen Erfolge zum Favoritenkreis für die Medaillen gerechnet werden.

Beide Rennen aus Malilla werden live im Stream bei Discovery+ gezeigt.



Die Übertragungszeiten:



Freitag, 4. Juli:

18:45 Uhr: SGP2



Samstag, 5. Juli:

14:00 Uhr: SGP Qualifying

18:30 Uhr: SGP Rennen

SGP-Stand nach 6 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 113 WM-Punkte

2. Brady Kurtz (AUS), 102

3. Fredrik Lindgren (S), 87

4. Dan Bewley (GB), 81

5. Jack Holder (AUS), 77

6. Max Fricke (AUS), 56

7. Andzejs Lebedevs (LV), 51

---------------------------------------------

8. Robert Lambert (GB), 47

9. Dominik Kubera (PL), 45

10. Anders Thomsen (DK), 43

11. Mikkel Michelsen (DK), 43

12. Martin Vaculik (SK), 38

13. Jan Kvech (CZ), 38

14. Jason Doyle (AUS), 25

15. Kai Huckenbeck (D), 25

16. Leon Madsen (DK), 16

17. Patryk Dudek (PL), 16

18. Charles Wright (GB), 7

19. Oskar Paluch (PL), 2

20. Erik Riss (D), 2

21. Bartlomiej Kowalski (PL), 1

22. Daniel Klima (CZ), 1

SGP2 Line-up:

Mathias Pollestad (N)

Norick Blödorn (D)

Mikkel Andersen (DK)

Wiktor Przyjemski (PL)

Nazar Parnitskyi (UA)

Jake Mulford (GB)

William Drejer (DK)

Kevi Malkiewicz (PL)

Jan Przanowski (PL)

Anze Grmek (SLO)

Antoni Mencel (PL)

Casper Henriksson (S)

Mitchel McDiarmid (AUS)

Adam Bednar (CZ)

Dan Thompsen (GB)

Samy van Dyck (S)*



*Wildcard