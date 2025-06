SGP Landsberg: Drama um Kai Huckenbeck – Kurtz siegt!

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Brady Kurtz seinen ersten Speedway-GP gewinnen wird, in Landsberg stahl der Australier Bartosz Zmarzlik die Show. Kai Huckenbeck wurde von Martin Vaculik abgeräumt.

Der Speedway-Grand-Prix von Landsberg an der Warthe (Gorzow) in Polen gestaltete sich zäher als sonst, da sich die Bahn stellenweise als tückisch erwies und die Bahndienstpausen länger ausfielen als üblich. Infolgedessen gab es einige Stürze, in einen war auch der einzige deutsche Teilnehmer verwickelt. Nach einem starken ersten Lauf, in dem Kai Huckenbeck vor dem späteren Sieger Brady Kurtz gewann, wurde der 32-Jährige vom Slowaken Martin Vaculik abgeräumt. Vaculik wurde nach dem Start auf der inneren Spur ausgehebelt und verlor die Kontrolle über sein Motorrad, mit dem er dann Huckenbeck erwischte, der spektakulär in die Airfences krachte. Im Re-run trat der deutlich gezeichnete Werlter an und holte einen Punkt, während Vaculik in seinem 100. Grand Prix im Krankenwagen ins Hospital gebracht wurde. Nachdem Huckenbeck im dritten Durchgang noch einmal probierte auf die Bahn zu gehen, gab auch er auf.

Unbeeindruckt holten Weltmeister Bartosz Zmarzlik, Kurtz und der Schwede Fredrik Lindgren ihre Punkte. Während Zmarzlik mit 13 Zählern die Wertung nach den Vorläufen anführte, entschied sich erst im 20. Lauf zwischen Kurtz und Lindgren, dass der Australier nach seinem dritten Laufsieg neben Zmarzlik direkt ins Finale einzieht.

In den Last-Chance-Qualifier-Läufen entschieden sich sowohl Bewley als auch Lindgren bei der Startplatzwahl ohne Umschweife für den inneren und münzten diesen mit Siegen perfekt in den Finaleinzug um.

Auch für das Finale fiel die Wahl Zmarzliks auf den inneren, roten Startplatz, doch Kurtz, der von Blau losfuhr, legte einen Top-Start hin und fuhr unaufhaltsam zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg vor Zmarzlik und Bewley.

Im WM-Klassement ändert das Ergebnis aus dem Landsberg-GP nichts, da Kurtz im Sprint-Race erstmals in dieser Saison nicht dabei war, während Zmarzlik in diesem zwei Zähler einstrich. Genau diese zwei Zähler machte Kurtz mit seinem Sieg am Abend jedoch gut, weshalb Zmarzlik vor dem schwedischen Grand Prix in Malilla am 5. Juli weiterhin mit elf Punkten Vorsprung führt.

Ergebnisse Speedway-GP Landsberg/PL:

1. Brady Kurtz (AUS), 20 WM-Punkte/12 Vorlaufpunkte

2. Bartosz Zmarzlik (PL), 18/13

3. Dan Bewley (GB), 16/11

4. Fredrik Lindgren (S), 14/12

5. Jason Doyle (AUS), 12/6

6. Anders Thomsen (DK), 12/6

7. Max Fricke (AUS), 10/8

8. Mikkel Michelsen (DK), 9/6

9. Jack Holder (AUS), 8/11

10. Jan Kvech (CZ), 7/9

11. Dominik Kubera (PL), 6/5

12. Andzejs Lebedevs (LV), 5/5

13. Robert Lambert (GB), 4/5

14. Kai Huckenbeck (D), 3/4

15. Oskar Paluch (PL), 2/3

16. Bartlomiej Kowalski (PL), 1/2

17. Martin Vaculik (SK), 0/2

18. Kevin Malkiewicz (PL), 0/0



Last-Chance-Qualifier 1: 1. Fredrik Lindgren, 2. Jason Doyle, 3. Mikkel Michelsen, 4. Jan Kvech A



Last-Chance-Qualifier 2: 1. Dan Bewley, 2. Anders Thomsen, 3. Max Fricke, 4. Jack Holder



Finale: 1. Brady Kurtz, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Dan Bewley, 4. Fredrik Lindgren



Sprint-Race: 1. Dan Bewley, 2. Fredrik Lindgren, 3. Bartosz Zmarzlik, 4. Jack Holder

Stand nach 6 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 113 WM-Punkte

2. Brady Kurtz (AUS), 102

3. Fredrik Lindgren (S), 87

4. Dan Bewley (GB), 81

5. Jack Holder (AUS), 77

6. Max Fricke (AUS), 56

--------------------------------------------

7. Andzejs Lebedevs (LV), 51

8. Robert Lambert (GB), 47

9. Dominik Kubera (PL), 45

10. Anders Thomsen (DK), 43

11. Mikkel Michelsen (DK), 43

12. Martin Vaculik (SK), 38

13. Jan Kvech (CZ), 38

14. Jason Doyle (AUS), 25

15. Kai Huckenbeck (D), 25

16. Leon Madsen (DK), 16

17. Patryk Dudek (PL), 16

18. Charles Wright (GB), 7

19. Oskar Paluch (PL), 2

20. Erik Riss (D), 2

21. Bartlomiej Kowalski (PL), 1

22. Daniel Klima (CZ), 1