Polnische Liga: Grandioser Sieg – einer im Hospital

Drei Siege in Folge für die Trans MF Landshut Devils in der polnischen Speedway-Liga: Die Niederbayern klettern auf Platz 4 der Tabelle und sind wieder auf Play-Off-Kurs.

Es stimmte alles beim Heimrennen der Trans MF Landshut Devils gegen Krakau. Die gut 1600 begeisterten Zuschauer waren aus dem Häuschen, als sich das Team nach den beiden Erfolgen gegen Oppeln nun nicht nur den dritten Sieg in Folge, sondern auch – aufgrund des Punktevorsprungs aus Auswärts- und Heimrennen – den Bonuspunkt holte.

Das Rennen war geprägt vom Kampfgeist der sieben Devils, die um jeden Meter feilschten und ihren gleich zu Beginn erkämpften Vorsprung zu keinem Zeitpunkt abgaben, sondern ihn kontinuierlich ausbauten und schließlich mit zwölf Punkten Differenz einen umjubelten Erfolg einfuhren.

Nur Heat 15 endete bitter: Nach einer fulminanten Leistung über das komplette Rennen hinweg, das Leon Flint den verdienten Titel des «Devil des Tages» einbrachte, kam er im Lauf der Besten zu Sturz und verließ die Bahn im Krankenwagen. Teamkollege Kim Nilsson holte sich den Sieg und fuhr damit auch den Bonuspunkt heim.

«Wir sind glücklich über das Ergebnis, leider mit dem Wermutstropfen von Leons Sturz. Wir hoffen, dass er sich nicht allzu schlimm verletzt hat, und senden an dieser Stelle die besten Genesungswünsche», so Teammanager Krzysztof Zielinski. «Die Mannschaft hat ein weiteres Mal eine super und geschlossene Leistung gezeigt; der Bonuspunkt ist zu diesem Zeitpunkt extrem wichtig für uns. Ein riesengroßes Dankeschön an die Fans, die uns in unserem Kampfgeist immer noch mehr angespornt haben. Diese drei Siege in Folge geben uns Selbstbewusstsein für die nächsten Rennen.»

Mit den jüngsten Erfolgen haben sich die Landshuter auf Platz 4 der Tabelle vorgearbeitet und gute Chancen auf das Erreichen der Play-Offs.

Ergebnisse Polnische Liga:



Trans MF Landshut Devils, 51 Punkte:

Kevin Wölbert: 1, 3, 2, ex, 1* – 7+1

Charles Wright: ex, 2*, 1, 2*, 2 – 7+2

Kim Nilsson: 3, 2*, 1, 3, 3 – 12+1

Leon Flint: 3, 3, 3, 2, ex – 11

Erik Riss: 1, 2, 1, 3 – 7

Marlon Hegener: 0, 1, 0 – 1

Mario Häusl: 3, 1*, 2* – 6+2



Speedway Krakau, 39 Punkte:

Richard Lawson: 2, 3, 3, 3, 1, 2 – 14

Bartosz Szymura: ex, 0, 1 – 1

Jesse Mustonen: 0, 0 – 0

Dawid Rempala: 3, 1, 2*, 3, 1, 1 – 11+1

Matic Ivacic: 2, 1, 2, 0, 3 – 8

Dawid Grzeszczyk: 2, 2*, ex, 0, 0 – 4+1

Milosz Duda: 1*, 0, 0 – 1+1