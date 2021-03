Speedway-Team-Cup: Alle Termine und Aufstellungen

Ohne die Speedway-Bundesliga liegt das Hauptaugenmerk der Fans 2021 auf dem Team-Cup, für den die sechs Clubs eine Reihe starker deutscher Fahrer verpflichtet haben.

Weil sich die behördlichen Bestimmungen wegen Covid-19 ständig ändern, sind Veranstaltungen jeglicher Art derzeit kaum planbar. Nach den Wittstockern haben sich auch die Landshuter für die polnische Speedway-Liga eingeschrieben und die Brokstedter eine Mannschaft für den Speedway-Team-Cup aufgestellt, um sportlichen Regelbetrieb zu haben.

Die letztjährigen vier Bundesliga-Clubs Brokstedt, Landshut, Güstrow und Stralsund wären auch dieses Jahr dabei, bislang gibt es aber nichts Handfestes. Denn ohne Fans an der Rennstrecke ist die Bundesliga unter bisherigen Vorzeichen nicht finanzierbar.



Die Teilnahme am Team-Cup ist deutlich günstiger, weil dort nur deutsche Piloten zugelassen sind und auch viele Nachwuchsfahrer zur Mannschaft gehören.

Nachdem im vergangenen Jahr trotz intensiver Bemühungen keine Rennen veranstaltet werden konnten, sind die Vereine für diese Saison optimistisch und haben die Termine für die Heimrennen sowie die Mannschaftsaufstellungen an die Speedway Veranstalter Gemeinschaft (SVG) gemeldet.



Neben den Mannschaften aus Cloppenburg, Olching, Berghaupten und Diedenbergen, die im Kern ihrem Konzept aus dem letzten Jahr treu bleiben, sind mit Brokstedt und Güstrow zwei weitere Vereine dabei, die ihren clubeigenen Aktiven Möglichkeiten zum Erwerb von Rennpraxis geben wollen.

Das Reglement wurde weitgehend aus der vergangenen Saison übernommen und nur in Details an die aktuelle Situation angepasst. Die Auslosung der Begegnungen erfolgt in den kommenden Tagen.

Termine Speedway-Team-Cup 2021:

17. April – Cloppenburg



1. Mai – Brokstedt



15. August – Güstrow



22. August – Diedenbergen



28. August – Berghaupten



9. Oktober – Olching

Vorläufige Team-Aufstellungen:



MSC Cloppenburg Fighters: René Deddens, Lukas Fienhage, Jonny Wynant, Ben Iken, Max Streller.



MSC Olching: Valentin Grobauer, Michael Härtel, Erik Bachhuber, Patrick Hyjek.



DMV Black Forest Eagles Berghaupten: Max Dilger, Daniel Spiller, Celina Liebmann, Mario Häusl, Fabian Wachs, Tom Finger.



DMV White Tigers Diedenbergen: Sandro Wassermann, Leon Krusch, Steven Mauer, Lukas Wegener, Marlon Hegener, Julian Bielmeier.



Brokstedt Wikinger: Tobias Busch, Stephan Katt, Norick Blödorn, Birger Jähn, Mattis Möller, Timo Wachs, Louis Ruhnke, Tom Meyer.



Güstrow Torros: Lukas Baumann, Faser Bowes, Ben Ernst, Jacob Femerling, Nick Colin Haltermann, Manuel Rau, Lukas Rath, Max Schwinkendorf, Bruno Thomas.