Nicki Pedersens Neffe: Vertrag mit DMV White Tigers

Überraschung für den Speedway-Team-Cup: Bastian Pedersen, der Neffe des mehrfachen Weltmeisters Nicki Pedersen, wird in der Saison 2021 für das Team aus Diedenbergen an den Start gehen.

Vor einer Woche postete Bastian Pedersen auf Instagram stolz die C-Lizenz des Deutschen Motor Sport Bundes. Dies geschah aus gutem Grund, denn der junge Däne wird 2021 im deutschen Speedway-Team-Cup an den Start gehen. Vor laufenden Kameras unterzeichnete Pedersen eine dreijährige Vereinbarung, um für den MSC Diedenbergen und die DMV White Tigers zu fahren und sich weiterzuentwickeln.



Bastian tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Ronni, der während seiner aktiven Zeit bereits die Rennweste des MSC Diedenbergen überstreifte, und auch von Europameister Robert Lambert, der in jungen Jahren für die DMV White Tigers gefahren ist.

Bastian Pedersen hat mit 13 Jahren bereits einige Erfolge vorzuweisen: 2019 gewann er die 85 ccm Youth Trophy der FIM und konnte auch 2020 in seinem ersten Jahr in der 250er-Klasse großartige Erfolge einfahren. Die Dänische Meisterschaft gewann er auf Anhieb, in acht Rennen gab er lediglich einen Punkt ab! Der junge Pedersen wurde außerdem Vizeeuropameister und wurde als Nummer 1 der dänischen 250-ccm-Auswahl Team-Champion.



Die DMV White Tigers absolvieren derzeit auf der Speedwaybahn in Diedenbergen ihr Trainingslager und stellten in dessen Rahmen den talentierten Dänen in einer live gestreamten Pressekonferenz vor.