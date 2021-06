Super: Rennen des Speedway Team Cups im Livestream!

Das sind gute Nachrichten für die Fans in Deutschland: Die Speedway-Veranstalter-Gemeinschaft hat sich mit den teilnehmenden Vereinen des Team-Cups auf Live-Übertragungen im Internet geeinigt.

Stand heute sollen (fast) alle Rennen des Speedway Team Cups per Livestream im Internet übertragen werden. Unterstützung erhalten die Vereine durch die Firma René Schäfer Events. Der Hesse hatte sich bereit erklärt, seine Erfahrung als Race-Director einzubringen, um ein Konzept für die Übertragungen zu erstellen. Bestehende Kontakte des MSC Diedenbergen zur Firma TV27 um Klaus Rehm führten dazu, dass dieses Konzept für die Saison 2021 kurzfristig realisiert wird. Gemeinsam mit TV27 wird sich die Partnerfirma pictureperfect aus Frankfurt am Main um die Durchführung des Livestreams kümmern.

Der Auftakt des STC in Brokstedt wird am Samstag, 19. Juni, ab 15.45 Uhr auf Twitch kostenfrei übertragen. Speedway-Fans können somit von überall den Team-Cup verfolgen.



Speedway ist eine Sportart, die live das größte Erlebnis bietet. Die Entscheidung, den STC per Livestream zu übertragen, soll dem Speedway-Sport in Deutschland einen Impuls geben, mit dem die Hoffnung verbunden ist, über dieses Medium neue Interessierte zu gewinnen.

Als Kommentatoren im Stadion in Brokstedt werden Stephan Katt als Experte und Gunnar Mörke agieren. Im Fahrerlager wird Rüdiger Stadel als Reporter Interviews mit den Aktiven führen. René Schäfer wird selbst auch vor Ort sein, um die Kooperation der Verantwortlichen des MSC Brokstedt mit der übertragenden Produktionsfirma zu unterstützen.